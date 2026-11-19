Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Берлине. Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что президент США Дональд Трамп пригласит его на саммит G20, который состоится в Майами в декабре этого года.

Об этом он заявил во время общения с журналистами после заседания "Коалиции желающих", передает Новини.LIVE.

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Зеленский ожидает приглашения на саммит в Майами

Зеленский отметил, что ждет приглашения на саммит в Майами, ведь Украина и США являются "близкими союзниками". Кроме того, он отметил, что уже получает различные сигналы об участии в G20.

"Прежде всего, я надеюсь, что Соединенные Штаты пригласят Украину. Это означает, что президент Трамп, президент Соединенных Штатов, президент наших близких союзников пригласит своих близких союзников — Украину и меня. Мы на это рассчитываем. Если нет — то нет", — подчеркнул президент Украины.

Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что 2027 год может стать испытанием для Украины, ведь в политическом руководстве Европы возможны изменения. Президент подчеркнул, что в следующем году в ряде европейских стран пройдут выборы, на которых могут победить политические силы, скептически настроенные по отношению к помощи Украине.

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Напомним, Владимир Зеленский ранее прокомментировал журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец удары Украины по Крымскому мосту. Президент считает удары по переправе справедливым ответом на атаки РФ по гражданской инфраструктуре. Кроме того, он подчеркнул, что Крым — это Украина.

Кстати, Зеленский также заявлял, что в Украине были бы рады размещению американских военных баз в рамках гарантий безопасности от партнеров по аналогии со статьёй 5 НАТО.