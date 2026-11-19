Владимир Зеленский во время встречи. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украина, США и европейские партнеры усиливают координацию в переговорах о будущей безопасности. В ходе встречи Владимира Зеленского со Стивом Виткоффом, Джаредом Кушнером и европейскими советниками обсудили гарантии, призванные сдерживать Россию. Также речь шла о первой многосторонней встрече на уровне команд.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу государства Владимира Зеленского.

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Гарантии для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со специальным представителем президента США Стивом Виткоффом, Джаредом Кушнером и европейскими советниками по вопросам национальной безопасности. По словам главы государства, в ходе переговоров особое внимание уделили гарантиям безопасности для Украины. Они должны стать реальным сдерживающим фактором для России.

Зеленский подчеркнул, что сотрудничество между Украиной, Европой и США в переговорном направлении становится более тесным.

"С самого начала Украина выступала за такой подход — максимальную координацию между нами во всем, что касается европейской и украинской безопасности и будущего", — отметил президент.

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Первые многосторонние переговоры

Отдельно стороны обсудили подготовку первой многосторонней встречи на уровне переговорных команд при полноценном участии европейских представителей. Украина рассчитывает, что американская сторона поможет организовать ее как можно скорее. В ходе встречи также обсудили возможный формат переговоров и вопросы, которые могут войти в повестку дня.

Зеленский подчеркнул необходимость не затягивать процесс и как можно скорее переходить к следующим шагам.

"Чем активнее будет продвигаться диалог, тем больше шансов добиться реального прогресса", — подытожил президент.

Он также поблагодарил США, европейские страны и других партнеров за поддержку Украины.

Поездка в Германию

Отметим, что в четверг, 19 ноября , Владимир Зеленский прибыл в Берлин (Германия) вместе с украинской делегацией для участия во встрече Коалиции желающих. К переговорам присоединились более 40 партнеров. Среди главных тем — завершение войны, гарантии безопасности для Украины и её послевоенное восстановление.

Украинская сторона также планирует обсудить усиление противовоздушной обороны, энергетическую и финансовую поддержку. В Берлине запланированы двусторонние переговоры Зеленского с европейскими партнерами и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает удары по Крымскому мосту справедливым ответом на российские атаки по украинской инфраструктуре. Глава государства подчеркнул, что Крым является территорией Украины, поэтому она имеет право самостоятельно решать судьбу объектов, расположенных на полуострове.

Также Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что президент США Дональд Трамп пригласит его на саммит G20, который состоится в Майами в декабре этого года.