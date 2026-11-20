Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Украина обсуждает с США возможность совместного производства ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Однако договоренности пока не воплотились в конкретные шаги, а собственного производства таких боеприпасов у страны на данный момент нет. В то же время Киев стремится ускорить запуск производства и в Германии, чтобы усилить поставки ракет для украинской ПВО.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает Новини.LIVE.

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Переговоры с США

По словам главы государства, Украина ведет диалог с американской компанией Raytheon о запуске совместного производства ракет для систем Patriot. Однако, несмотря на позитивные сигналы и решения, конкретного результата пока нет.

"Мы сейчас не производим ракеты и на сегодняшний день не имеем стопроцентной уверенности в этом. Есть позитивные сигналы, позитивные ответы, позитивные решения, но нам нужны конкретные шаги", — подчеркнул Зеленский.

Президент также отметил, что для американских партнеров это вопрос не только безопасности, но и бизнеса. В то же время Украина заинтересована в том, чтобы договоренности как можно скорее перешли в практическую реализацию.

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Производство в Германии

Отдельно Владимир Зеленский упомянул о планах Германии по производству ракет для систем Patriot. По его словам, немецкая промышленность обладает необходимыми знаниями и техническими возможностями для этого. Поэтому задержка связана не с работой предприятий, а с политическими решениями и необходимостью согласовать дальнейшие шаги с американскими партнерами.

Президент отметил, что обсуждал этот вопрос с канцлером Германии. Украина заинтересована в том, чтобы немецкое производство заработало быстрее, и готова помочь партнерам ускорить этот процесс.

"Немецкая промышленность знает, что делать с Patriot, и может справиться без нас. В Германии хорошая противовоздушная оборона. Поэтому здесь речь идет о политических решениях и о том, как быстрее сдвинуть процесс с мертвой точки", — пояснил Зеленский.

Он также подчеркнул, что переговоры с американскими партнерами нужно ускорить. По словам президента, Украина работает над получением необходимых лицензий и надеется на положительный результат. В то же время он признал, что этот процесс остается сложным.

Как сообщали Новини.LIVE, Украина, США и европейские партнеры усиливают координацию в переговорах о будущей безопасности. Во время встречи Владимира Зеленского со Стивом Виткоффом, Джаредом Кушнером и европейскими советниками обсудили гарантии, которые должны сдерживать Россию. Также речь шла о первой многосторонней встрече на уровне команд.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает удары по Крымскому мосту справедливым ответом на российские атаки по украинской инфраструктуре. Глава государства подчеркнул, что Крым является территорией Украины, поэтому она имеет право самостоятельно решать судьбу объектов, расположенных на полуострове.