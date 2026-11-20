Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Украине потребуется 115 млрд долларов в 2027 году на оборону и другие нужды государства. После консультаций с военным руководством оценка необходимого финансирования была пересмотрена. Часть средств уже удалось обеспечить, однако ещё 25 млрд долларов необходимо найти. По оценке президента, аналогичное финансирование может понадобиться и в 2028 году.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает Новини.LIVE.

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Сколько денег нужно Украине

Во время пресс-конференции в Берлине президент Украины Владимир Зеленский рассказал о финансовых потребностях государства на 2027 год. По его словам, изначально Украина рассчитывала на 45 млрд долларов. Однако после консультаций с министром обороны, главнокомандующим ВСУ и представителями военного сектора стало ясно, что этой суммы недостаточно.

Дополнительная потребность составляет еще 70 млрд долларов. Таким образом, в целом Украине необходимо 115 млрд долларов на следующий год. Зеленский признал, что речь идет о значительной сумме, найти которую будет непросто. В то же время он сообщил о позитивных сигналах относительно финансирования.

"У нас уже есть позитивные сигналы: 45 плюс 45 — это 90. А 90 ближе к 115, чем 45. Поэтому мы найдем ещё 25", — сказал президент.

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Финансирование на 2028 год

Зеленский отметил, что такая же сумма может понадобиться Украине и в 2028 году. В то же время он надеется, что война закончится раньше. Президент подчеркнул, что даже после прекращения боевых действий государству по-прежнему потребуются значительные средства.

"Это будет такая же сумма на 2028 год", — сказал Владимир Зеленский.

Даже после окончания войны Украине придется содержать сильную армию, развивать оборонное производство, восстанавливать энергетику и экономику.

Как сообщали Новини.LIVE, Украина обсуждает с США возможность совместного производства ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Однако договоренности пока не перешли в конкретные шаги, а собственного производства таких боеприпасов у страны пока нет. В то же время Киев стремится ускорить запуск производства и в Германии, чтобы усилить поставки ракет для украинской ПВО.

Также Новини.LIVE писали, что Украина, США и европейские партнеры усиливают координацию в переговорах о будущей безопасности. Во время встречи Владимира Зеленского со Стивом Виткоффом, Джаредом Кушнером и европейскими советниками обсуждались гарантии, призванные сдерживать Россию. Также речь шла о первой многосторонней встрече на уровне команд.