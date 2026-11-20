Встреча "Коалиции желающих" в Берлине. Фото: x.com/MinPres

Украина рассчитывает на масштабную финансовую и военную поддержку со стороны партнеров в ближайшие годы. Речь идет о десятках миллиардов евро на нужды армии и государственного бюджета. В то же время союзники готовят новые гарантии безопасности, усиление противовоздушной обороны и дополнительные санкции против России.

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров Германии, Франции, Великобритании и Украины по итогам встречи в Берлине с участием США и членов Коалиции желающих, передает Новини.LIVE.

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Сколько денег выделят Украине

По итогам встречи Коалиции желающих в Берлине лидеры подтвердили несколько важных финансовых обязательств перед Украиной. В частности, страны НАТО должны обеспечить украинскую армию военным оборудованием, помощью и подготовкой на сумму 70 млрд евро в течение 2026 года. На 2027 год партнеры планируют предоставить как минимум эквивалентный объем военной поддержки.

Кроме того, Украина должна получить 90 млрд евро в рамках кредитного механизма Европейского Союза Ukraine Support Loan. Средства предусмотрены для военных и финансовых нужд государства до конца 2027 года.

Лидеры также подчеркнули необходимость обеспечить дальнейшее финансирование Украины совместными усилиями ЕС и международных партнеров, в частности стран Группы семи. В то же время Киев продолжит сотрудничество с партнерами в области реформ. Особое внимание будет уделяться верховенству права и борьбе с коррупцией.

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Украину укрепят средствами ПВО

Одним из главных приоритетов партнеров остается укрепление украинной противовоздушной обороны. Особенно необходимы системы, способные перехватывать баллистические ракеты и защищать критически важную инфраструктуру. В преддверии зимы участники Коалиции желающих договорились приложить дополнительные усилия совместно с третьими странами, чтобы обеспечить Украину необходимыми средствами противоракетной обороны.

В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что Россия продолжает систематически наносить удары по гражданскому населению и инфраструктуре Украины. В то же время такие удары не могут компенсировать её неудачи на поле боя.

Какие гарантии безопасности готовят для Украины

Отдельно участники встречи обсудили гарантии безопасности, которые Украина должна получить после вступления в силу режима прекращения огня. Лидеры подчеркнули, что эти гарантии должны быть надежными, юридически обязательными и тесно согласованными с Соединенными Штатами. Среди возможных механизмов предусматривается долгосрочная военная, финансовая и техническая поддержка Вооруженных сил Украины. Также рассматривается участие в системе мониторинга и проверки соблюдения режима прекращения огня под руководством США.

Еще один вариант — создание многонациональных сил под руководством Европы с участием стран, которые согласятся присоединиться, и при поддержке США. Такие силы могли бы работать над укреплением доверия в воздушном пространстве, на море и на суше. Кроме того, они могли бы помогать восстанавливать украинские Вооруженные силы.

Партнеры также рассматривают юридически обязывающие договоренности о совместном реагировании на возможное новое вооруженное нападение со стороны России. Однако конкретные механизмы таких гарантий еще требуют согласования.

Кроме того, участники встречи приветствовали проведение учений многонациональных сил "Украина-Коалиция-2026". Они проходят преимущественно на территории Польши.

Усиление санкций

Еще одним направлением договоренностей стало усиление экономического давления на Россию. Партнеры планируют ограничить возможности Москвы финансировать войну против Украины. В частности, речь идет о дополнительных мерах против российских доходов от экспорта нефти и газа, криптовалютных операций и незаконных финансовых потоков. Также страны-партнеры должны усилить борьбу с обходом санкций и препятствовать работе российского военно-промышленного комплекса.

Особое внимание будет уделено противодействию российскому теневому флоту, который Москва использует для обхода международных ограничений. Кроме того, лидеры подтвердили, что российские суверенные активы останутся замороженными до тех пор, пока Россия не прекратит агрессию и не компенсирует Украине ущерб, нанесенный войной.

Мирные переговоры

Участники встречи подтвердили поддержку справедливого и прочного мира в Украине. Также они отметили готовность президента Владимира Зеленского согласиться на немедленное прекращение огня и начать содержательные переговоры. Лидеры поддержали прямой диалог между Украиной и Россией с участием США и европейских партнеров.

Отдельно они подчеркнули, что международные границы нельзя изменять силой. Украина имеет суверенное право самостоятельно определять собственные договоренности и союзы в сфере безопасности.

Также в заявлении отмечается, что договоренности о более широкой европейской безопасности невозможны, пока Россия продолжает войну против Украины. Решения о членстве в ЕС и НАТО потребуют согласия соответствующих государств и организаций.

России предложили энергетическое перемирие

В качестве первого шага к прекращению боевых действий участники встречи призвали Россию объявить энергетическое перемирие на весь зимний период. Оно предусматривает прекращение ударов по энергетической инфраструктуре.

Кроме того, лидеры подчеркнули необходимость договориться о прекращении огня в Черном море. Это должно помочь обеспечить безопасное судоходство и экспорт продовольствия из региона. В то же время в совместном заявлении нет подтверждения того, что Россия согласилась на эти предложения.

Как сообщали Новини.LIVE, Украина, США и европейские партнеры усиливают координацию в переговорах о будущей безопасности. Во время встречи Владимира Зеленского со Стивом Виткоффом, Джаредом Кушнером и европейскими советниками обсуждались гарантии, призванные сдерживать Россию. Также речь шла о первой многосторонней встрече на уровне команд.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что Украине понадобится 115 млрд долларов в 2027 году на оборону и другие нужды государства. После консультаций с военным руководством оценку необходимого финансирования пересмотрели. Часть средств уже удалось подтвердить, однако еще 25 млрд долларов нужно найти. По оценке президента, аналогичное финансирование может понадобиться и в 2028 году.