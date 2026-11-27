Міністр МЗС України Андрій Сибіга. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Україна не має наміру поширювати війну, яку розв'язала Росія, на територію Лівії чи будь-якої іншої держави. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів переговори з лівійським колегою Тагером Салемом Аль-Бауром. Сторони обговорили останні події біля узбережжя Лівії та в порту Бенгазі.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

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Позиція України щодо Лівії

За словами Андрія Сибіги, Україна повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність Лівії, а також зусилля, спрямовані на возз'єднання країни. Міністр пояснив співрозмовнику, що дії України спрямовані виключно проти російських військових об'єктів, які РФ безпосередньо використовує у війні. Очільник українського МЗС також висловив жаль через ненавмисні наслідки та передав співчуття лівійському народові.

"Ми не маємо наміру поширювати війну Росії проти України на Лівію чи будь-яку іншу країну", — наголосив Андрій Сибіга.

Відносини України та Лівії

Під час переговорів міністр нагадав про багаторічну співпрацю між країнами. Зокрема, українські медики надавали допомогу лівійцям у найскладніші періоди історії їхньої держави. Він також наголосив на ролі України у забезпеченні продовольчої безпеки Лівії. Україна постачає країні зерно та інші продукти харчування і зацікавлена в розширенні співпраці у сфері охорони здоров'я, економіки, торгівлі та політики.

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"Україну з Лівією пов’язують давні дружні зв’язки. Ми поважаємо лівійський народ і готові поглиблювати двосторонні відносини", — зазначив Андрій Сибіга.

За підсумками переговорів Андрій Сибіга подякував лівійському колезі за відкритий діалог та запевнив у готовності підтримувати подальший зв'язок.

Раніше у лівійському порту Бенгазі затонув російський корвет "Меркурій". Колишній заступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко розповів про призначення російського корабля. За його словами, корвет належав до Чорноморського флоту РФ та супроводжував судна, які перевозили озброєння. Згодом Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що операцію біля узбережжя Лівії провели СБУ спільно із Силами оборони України. Окрім затоплення корвета, українським військовим вдалося уразити російський суховантаж MV ANGARA, який окупанти використовували для перевезення зброї.

Після цього член Президентської ради Лівії Муса Аль-Коні засудив дії України та прирівняв їх до оголошення війни його країні. Він заявив про намір звернутися до ООН та домагатися притягнення винних до відповідальності за порушення суверенітету Лівії.

Однак міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро підтримав Україну після ураження російських кораблів біля Лівії. Він нагадав, що українці щодня потерпають від атак росіян і захищаються від агресії. Очільник французької дипломатії також закликав Володимира Путіна відмовитися від імперських амбіцій.