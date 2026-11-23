Торговельне судно в морському порту Бенгазі. Фото: Reuters

Уряд Лівії, розташований у Тріполі, виступив проти проведення військових операцій Росії та України на території країни. Він засудив затоплення російських суден у порту Бенгазі та назвав ці дії рівнозначними оголошенню війни країні.

Про це повідомляється в офіційній заяві лівійського уряду, передає Новини.LIVE.

Реклама

Лівія засудила українську атаку на порт Бенгазі

Член Президентської ради Лівії Муса Аль-Коні поклав на Україну відповідальність за інцидент і заявив, що країна домагатиметься міжнародної реакції, зокрема через ООН:

"Ми негайно почнемо вживати всіх необхідних правових та дипломатичних заходів – як на регіональному, так і на міжнародному рівні – щоб притягнути до відповідальності тих, хто порушив суверенітет Лівії та загрожує миру й безпеці. Це включає передачу справи до Міжнародного Суду ООН, Ради Безпеки ООН та інших відповідних організацій з метою захисту прав лівійської держави та її громадян усіма законними засобами".

Окремо лівійська влада попередила, що не дозволить іноземним військовим силам використовувати місцеві порти чи цивільну інфраструктуру для проведення операцій.

Читайте також:

Водночас політична ситуація в Лівії залишається складною: країна фактично поділена між двома центрами влади. Західну частину контролює уряд національної єдності зі столицею в Тріполі, який визнає ООН і підтримують західні держави. Східні регіони перебувають під контролем фельдмаршала Халіфи Хафтара, який співпрацює з Росією.

Як повідомляли Новини.LIVE, СБУ разом із Силами оборони України провели операцію поблизу узбережжя Лівії, під час якої морські безпілотники знищили російський корвет "Меркурій" і бойовий вертоліт Ка-27. Також українські військові уразили суховантаж MV ANGARA.

Ми також повідомляли, що корвет "Меркурій" належить до проєкту 20380, який Росія розробляє та реалізує після розпаду СРСР. Він входив до складу Чорноморського флоту, однак базувався на Балтійському морі та супроводжував судна з озброєнням.