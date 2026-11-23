Російський "Меркурій". Фото: Getty Images

Капітан 1 рангу запасу, колишній заступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко розповів про ураження російського корвета "Меркурій" у Лівії. Крім того, разом із кораблем знищено вертоліт Ка-27, а також СБУ та Сили оборони уразили російський суховантаж MV ANGARA, який перевозив зброю.

Про ураження російського корвета "Меркурій" Андрій Риженко розповів в ефірі День.LIVE.

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Знищення російського "Меркурія"

"Це корвет проєкту 20380, це відносно новий проєкт Російської Федерації вже після розпаду Радянського Союзу. Фактично, один із небагатьох кораблів, які вони будують нібито по цих нових проєктах. Їх вже побудовано порядка восьми одиниць. Це дійсно крайній корабель, який був побудований", — розповів Риженко.

За його словами, корвет передали до складу Чорноморського флоту, але він базувався на Балтійському. Йому поставили завдання супроводжувати судна, які перевозили зброю.

Він зазначив, що така практика останнім часом стала поширеною, адже ці судна зазвичай перебувають під санкціями різних країн Євросоюзу. Раніше їх неодноразово зупиняли, а іноді й заарештовували.

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Щоб уникнути подібних ситуацій, кораблі почали супроводжувати, розраховуючи, що західні країни не наважаться затримувати їх за таких обставин.

На момент ураження російський корвет стояв у Бенгазі.

"Він отримав два бойових дрони, я думаю, що там візуально можна побачити, порядка 300-500 кілограмів вибухівки здетонувало. Пішла детонація боєприпасу, зараз корабель затонув, він повністю непридатний для будь-якого відновлення", — каже Риженко.

Як писали Новини.LIVE, 21 листопада в порту Бенгазі у Лівії сталася потужна детонація на борту російського корвета "Меркурій". Судно повністю затонуло.

Згодом український лідер Володимир Зеленський повідомив, що це була операція СБУ спільно з Силами оборони. Воїни затопили "Меркурій" разом із бойовим вертольотом Ка-27. Крім того, вдалося уразити суховантаж MV ANGARA.