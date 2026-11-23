Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Служба безпеки України спільно з Силами оборони провели блискучу операцію. Поблизу берегів Лівії українські морські дрони затопили один із найновіших російських корветів "Меркурій" разом із бойовим вертольотом Ка-27 та уразили суховантаж MV ANGARA, який возив зброю.

Про успішну операцію СБУ та Сил оборони повідомив президент Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

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Україна провела успішну операцію з атаки по російському корвету

Поблизу берегів Лівії українські військові затопили російський корвет "Меркурій" — один із найновіших кораблів флоту РФ, який прийняли на озброєння вже під час повномасштабної війни, у 2023 році. Попри спроби росіян відбити атаку, разом із кораблем на дно пішов і бойовий вертоліт Ка-27.

Ще однією ціллю в цій акваторії став російський суховантаж MV ANGARA, яким окупанти перевозили озброєння. За словами президента України Володимира Зеленського, судно успішно уразили. Для виконання обох завдань українські бійці застосували сім морських дронів вітчизняного виробництва.

Президент розповів, що детально отримував доповіді про кожен етап цієї місії вчора й сьогодні, і підтвердив, що всі визначені цілі досягнуто.

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"Взірцева наша українська операція у відповідь на російську війну. Дякую воїнам Служби безпеки України та всіх наших Сил оборони України, які були задіяні для виконання цих завдань. Вчора й сьогодні детально отримував доповіді щодо кроків в операції – визначені цілі досягнуті", — зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що Україна й надалі битиме по ворогу в потрібних районах і нарощуватиме власне виробництво озброєння.

"Продовжуємо операції у визначених акваторіях. Відповідаємо Росії на агресію. Розвиваємо українську зброю. Слава Україні!" — додав президент.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Володимир Зеленський підтвердив, що російські війська змінили тактику обстрілів української енергетики. Тепер вони прагнуть повністю відрізати від світла цілі області. Через це найважча ситуація зі світлом виникла в Одесі та на Дніпропетровщині, де запровадили тривалі відключення.

Тим часом у вівторок, 17 листопада, Служба безпеки України показала унікальні кадри атаки на Кримський міст, після якої перекриття його автомобільної частини впало у воду.