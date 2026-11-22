Президент України Володимир Зеленський. Фото ілюстративне: V_Zelenskiy_official

Росіяни змінили підхід до атак на українську енергосистему та намагаються відрізати цілі регіони від джерел електропостачання. Найскладніша ситуація зараз в Одесі та Дніпропетровській областях, де тривають значні відключення світла. Президент Володимир Зеленський повідомив, що військові ЗСУ вже отримали завдання для протидії окупантам.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

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Нова тактика росіян

За словами Володимира Зеленського, він отримав доповіді щодо ситуації в енергосистемі та відновлення електропостачання після обстрілів. Президент подякував ремонтним бригадам, енергетикам, комунальникам і рятувальникам ДСНС, які працюють практично цілодобово. Особливу увагу приділяють регіонам, де росіяни пошкодили енергетичну інфраструктуру.

"Зараз у росіян тактика на знищення мереж, ліній передач — намагаються відрізати від енергоджерел Одесу, Одеську область, Дніпровщину нашу. Ситуація там дуже непроста і є значні відключення. В Одесі заживили критичну інфраструктуру, роблять усе, щоб було альтернативне постачання", — заявив Володимир Зеленський.

Енергетики відновлюють світло

Роботи з відновлення електропостачання тривають одразу в кількох регіонах. Президент запевнив, що фахівці мають необхідні ресурси для ремонтів. Окремі завдання отримали й українські військові, які мають протидіяти новій тактиці росіян.

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"Працюють в Дніпрі, в Кам'янському, також в Харківській області, на Полтавщині. Необхідне обладнання є, є ресурс для ремонтів. Максимально фахові наші енергетики. Важливо, що завжди стараються відновити постачання. Завжди конкретні завдання є і у військових для протидії цій новій тактиці росіян", — наголосив Володимир Зеленський.

Оборонна співпраця з партнерами

Наступного тижня Україна очікує нових результатів у міжнародній підтримці. Володимир Зеленський повідомив про заплановані зустрічі міністра оборони з партнерами. Також триває підготовка до подальшої співпраці із сусідніми державами Європейського Союзу.

"Готуємо фактично новий рівень нашої оборонної співпраці з партнерами. Заплановані важливі кроки з сусідами в Євросоюзі, щоб Україна попри всю цю російську війну могла наближати свою європейську інтеграцію, виконання домовленостей, щоб в України було справжнє, повноцінне європейське майбутнє", — зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 22 листопада, росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини. Окупанти пошкодили обладнання, через що аварійні відключення запровадили у Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Запорізькій та Сумській областях. На Одещині енергетики продовжують відновлювати магістральні мережі, які зазнали значних руйнувань під час попередніх обстрілів.

Цього ж дня росіяни авіабомбою вдарили по дільниці газової служби на Дніпропетровщині. Один працівник "Нафтогазу" дістав поранення та потрапив до лікарні, ще двоє зазнали контузій. Крім того, окупанти атакували дві автозаправні станції "Укрнафти" в Запорізькій області.

Через наслідки обстрілів уряд готує цифрову платформу для повідомлень про перебої з комунальними послугами. Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що в Одесі без опалення залишалися близько 240 тисяч людей. У Києві фахівці поступово відновлювали водопостачання на правому березі.