Рятувальник. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у неділю, 22 листопада, завдали удару авіабомбою по дільниці газової служби в Дніпропетровській області. Крім того, противник атакував дві АЗС "Укрнафти" в Запорізькій області.

Про це повідомив в.о. голови правління Групи "Нафтогаз" Сергій Федоренко у Facebook, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл дільниці газової служби та АЗС

Внаслідок російського удару по дільниці газової служби в Дніпропетровській області поранення отримав працівник Групи "Нафтогаз", який перебуває в лікарні. Ще двоє колег дістали контузії.

"Росія цілеспрямовано б’є по людях, які щодня забезпечують газом і теплом прифронтові громади. Наші люди працюють під постійною небезпекою. Вони продовжують робити свою справу, бо від них залежить тепло в домівках", — зазначив Федоренко.

Також Росія завдала удару по двох АЗС Укрнафти в Запорізькій області.

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За словами Федоренка, упродовж останніх днів противник неодноразово бив по газовиках, службових транспортах та обʼєктах газової інфраструктури.

Допис Федоренка. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, у Сумській області внаслідок вибуху російського дрона загинула 14-річна дитина. За попередньою інформацією, двоє місцевих жителів натрапили на ворожий БпЛА, який здетонував.

Крім того, у ніч проти 22 листопада Росія атакувала приватне підприємство в Кременчуцькому районі Полтавської області. Також під ударом окупантів був Київський район Харкова.