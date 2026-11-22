Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Сумщині. Ілюстративне фото: facebook.com/DSNSSUMY/

На Сумщині внаслідок вибуху російського безпілотника загинула 14-річна дитина. Трагедія сталася вранці у Новослобідській громаді. За попередньою інформацією, підліток разом з іншим місцевим жителем натрапив на ворожий дрон, який здетонував.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про загибель підлітка на Сумщині

За попередніми даними, у неділю, 22 листопада, двоє місцевих жителів натрапили на ворожий безпілотник, який здетонував. Унаслідок вибуху 14-річний хлопець зазнав тяжких травм і загинув на місці.

"На превеликий жаль, сьогодні на Сумщині внаслідок вибуху ворожого дрона загинула 14-річна дитина", — зазначив начальник Сумської ОВА.

Жителів Сумщини попередили про небезпеку вибухонебезпечних предметів

Олег Григоров наголосив, що загроза від вибухонебезпечних предметів залишається надзвичайно високою, особливо у прикордонних громадах. Він закликав жителів не наближатися до невідомих предметів, не торкатися їх і не намагатися переносити.

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За словами очільника ОВА, це можуть бути нерозірвані боєприпаси, ворожі дрони та інші вибухонебезпечні предмети.

Скриншот повідомлення Григорова/Telegram

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 22 листопада російські війська атакували Кременчуцький район Полтавщини та Харків. На Полтавщині безпілотник влучив у територію приватного підприємства, а в Харкові — у Київському районі, де виникла пожежа. За попередніми даними, постраждалих немає, інформацію про наслідки ударів уточнюють.

Новини.LIVE писали, що 21 листопада російські війська атакували шість районів Дніпропетровщини, унаслідок чого поранення дістали п’ятеро людей. Під ударом опинилися підприємство, об’єкти інфраструктури, заклад освіти, склади, автомобілі та приватні будинки. У Самарівському районі також виникла пожежа на складському об’єкті, а одного з тяжкопоранених рятувальники доправили до лікарні.