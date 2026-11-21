Ліквідація наслідків російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото: ДСНС

Російські окупанти у суботу, 21 листопада, атакувала Дніпропетровську область. Під ударом опинилися шість районів. Внаслідок обстрілу поранення отримали пʼятеро людей.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл Дніпропетровщини 21 листопада

У Дніпрі, Нікопольському, Камʼянському та Синельниківському районах травмовані пʼятеро людей.

Допомога травмованому. Фото: ДСНС

Російські окупанти пошкодили підприємство, обʼєкти інфраструктури, заклад освіти, складські приміщення, автомобілі та приватні будинки.

Пожежа внаслідок російського обстрілу Дніпропетровщини. Фото: ДСНС

А у Піщанській громаді Самарівського району виникла пожежа у складській будівлі.

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Ліквідація наслідків російського обстрілу Дніпропетровщини. Фото: ДСНС

"Одного з поранених, який дістав тяжкі травми в Нікопольському районі, рятувальники доправили до медичного закладу. ДСНС продовжує ліквідовувати наслідки ворожих атак", — йдеться у повідомленні.

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, 21 листопада російські окупанти атакували залізничний вокзал в Овруцькій громаді Житомирської області. Внаслідок обстрілу постраждала людина.

А у Кривому Розі зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу 20 листопада. Ворог бив по місту балістикою та реактивними дронами. Наразі відомо про 47 травмованих.