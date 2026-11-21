Співробітники ДСНС після обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС

У суботу, 21 листопада, російські війська завдали удару по залізничному вокзалу в Овруцькій громаді Житомирської області. Внаслідок атаки постраждала людина, яку госпіталізували, а на місці влучання виникла пожежа, яку рятувальникам вдалося повністю ліквідувати.

Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко, передає Новини.LIVE.

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Повідомлення Віталія Бунечко. Фото: скриншот

Наслідки російського удару по вокзалу на Житомирщині

За словами очільника ОВА, медики оперативно надали допомогу постраждалому та доправили його до лікарні. Наразі людина перебуває під наглядом медичних працівників, які забезпечують необхідне лікування.

На місці атаки працювали підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Завдяки діям рятувальників станом на 17:00 загоряння вдалося повністю загасити.

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Бунечко подякував працівникам ДСНС, медикам та іншим службам, які оперативно відреагували на наслідки російського удару.

Зазначимо, що інформації про характер пошкоджень залізничної інфраструктури наразі немає.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що кількість постраждалих унаслідок російських ударів по Кривому Рогу зросла до 47 людей. Загинули 20-річна фельдшерка швидкої допомоги та семирічний хлопчик.

Також Новини.LIVE писав, що російські війська атакували Печенізьку дамбу на Харківщині, через що рух транспорту повністю перекрили. Загалом унаслідок обстрілів Харкова та 17 населених пунктів області постраждали 15 людей, серед яких двоє дітей.