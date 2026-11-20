Зруйнований будинок в результаті ракетного удару. Фото: Дніпропетровська ОВА

У Кривому Розі кількість поранених унаслідок російського удару зросла до 42 людей, серед яких четверо дітей. За останніми даними, загинули двоє людей — 20-річна фельдшерка та 7-річний хлопчик, а 27 постраждалих перебувають у важкому стані та потребують медичної допомоги.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає Новини.LIVE.

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Повідомлення Олександра Вілкула. Фото: скриншот

Наслідки російського удару по Кривому Рогу

За словами Вілкула, медики надають усю необхідну допомогу постраждалим.

Наразі відомо про пошкодження 23 житлових будинків. Також руйнувань зазнали лікарня та об'єкти бізнесу.

Серед загиблих — молода медична працівниця та малолітня дитина. Водночас серед поранених є неповнолітні, стан яких окремо не уточнюється.

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Наразі триває ліквідація наслідків удару та надання допомоги постраждалим.

Повідомлення Олександра Вілкула. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE детально повідомляв, що російські війська завдали балістичного удару по Кривому Рогу.

Також Новини.LIVE писав, що 20 листопада президент Володимир Зеленський заявив про провал двох російських наступальних операцій у 2026 році. За його словами, після невдач на фронті Росія посилила атаки на цивільне населення та критичну інфраструктуру.