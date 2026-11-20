Разрушенный дом в результате ракетного удара. Фото: Днепропетровская ОГА

В Кривом Роге количество раненых в результате российского удара возросло до 42 человек, среди которых четверо детей. По последним данным, погибли два человека — 20-летняя фельдшер и 7-летний мальчик, а 27 пострадавших находятся в тяжелом состоянии и нуждаются в медицинской помощи.

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает Новини.LIVE.

Реклама

Сообщение Александра Вилкула. Фото: скриншот

Последствия российского удара по Кривому Рогу

По словам Вилкула, медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.

В настоящее время известно о повреждении 23 жилых домов. Также разрушения получили больница и объекты бизнеса.

Среди погибших — молодая медицинская работница и малолетний ребенок. В то же время среди раненых есть несовершеннолетние, состояние которых отдельно не уточняется.

Читайте также:

В настоящее время продолжается ликвидация последствий удара и оказание помощи пострадавшим.

Сообщение Александра Вилкула. Фото: скриншот

Напомним, ранее Новини.LIVE подробно сообщал, что российские войска нанесли баллистический удар по Кривому Рогу.

Также Новини.LIVE писал, что 20 ноября президент Владимир Зеленский заявил о провале двух российских наступательных операций в 2026 году. По его словам, после неудач на фронте Россия усилила атаки на гражданское население и критическую инфраструктуру.