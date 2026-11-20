В Кривом Роге число раненых возросло до 42: погибли фельдшер и ребенок
В Кривом Роге количество раненых в результате российского удара возросло до 42 человек, среди которых четверо детей. По последним данным, погибли два человека — 20-летняя фельдшер и 7-летний мальчик, а 27 пострадавших находятся в тяжелом состоянии и нуждаются в медицинской помощи.
Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает Новини.LIVE.
Последствия российского удара по Кривому Рогу
По словам Вилкула, медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.
В настоящее время известно о повреждении 23 жилых домов. Также разрушения получили больница и объекты бизнеса.
Среди погибших — молодая медицинская работница и малолетний ребенок. В то же время среди раненых есть несовершеннолетние, состояние которых отдельно не уточняется.
В настоящее время продолжается ликвидация последствий удара и оказание помощи пострадавшим.
Напомним, ранее Новини.LIVE подробно сообщал, что российские войска нанесли баллистический удар по Кривому Рогу.
Также Новини.LIVE писал, что 20 ноября президент Владимир Зеленский заявил о провале двух российских наступательных операций в 2026 году. По его словам, после неудач на фронте Россия усилила атаки на гражданское население и критическую инфраструктуру.