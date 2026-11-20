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Російські окупанти у пʼятницю, 20 листопада, атакували балістикою Кривий Ріг Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу поранення отримали щонайменше вісім людей.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл Кривого Рогу 20 листопада

"Щонайменше вісім людей постраждали через ворожий удар по Кривому Рогу", — зазначив Ганжа.

Внаслідок російського обстрілу у місті пошкоджений ресторан, гаражі та автомобілі.

Наразі на місці працюють усі служби.

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Допис очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 20 листопада Росія масовано атакувала Україну дронами та ракетами. Президент Володимир Зеленський повідомив, що загинули вісім людей, ще майже 30 отримали поранення.

Зокрема, вночі загарбники пошкодили окремі ділянки залізничної інфраструктури. Залізничники проводять відновлювальні роботи.