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В пятницу, 20 ноября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу в Днепропетровской области. В результате обстрела ранения получили как минимум восемь человек.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

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Российский обстрел Кривого Рога 20 ноября

"По меньшей мере восемь человек пострадали в результате вражеского удара по Кривому Рогу", — отметил Ганжа.

В результате российского обстрела в городе повреждены ресторан, гаражи и автомобили.

В настоящее время на месте работают все службы.

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Пост главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 20 ноября Россия массированно атаковала Украину дронами и ракетами. Президент Владимир Зеленский сообщил, что погибли восемь человек, ещё почти 30 получили ранения.

В частности, ночью захватчики повредили отдельные участки железнодорожной инфраструктуры. Железнодорожники проводят восстановительные работы.