Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

В ночь на 20 ноября российские войска нанесли один из самых масштабных комбинированных ударов по Украине. Враг применил более 110 ракет, в том числе 27 баллистических, и более 400 ударных беспилотников. В результате атаки погибли восемь человек, ещё почти 30 получили ранения.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Реклама

Какие объекты атаковала Россия 20 ноября

По словам главы государства, российские войска наносили удары по гражданской инфраструктуре в различных городах и регионах Украины. Под ударом оказались энергетические объекты, логистическая инфраструктура, мосты через Днепр, железные дороги и жилые дома.

В частности, россияне наносили удары по подстанциям и линиям электропередачи, от которых зависят работа атомных электростанций и энергетические связи Украины со странами Европейского Союза.

Зеленский подчеркнул, что российские войска применяли ракеты с кассетными боеголовками. Также враг использовал тактику повторных ударов с паузами в 20–30 минут, чтобы затруднить тушение пожаров, разбор завалов и восстановление поврежденных объектов.

Читайте также:

"Погибшие были фактически уже тогда, когда специалисты осматривали первые повреждения объектов, а россияне наносили повторные удары", — отметил президент.

Сколько ракет сбила украинская ПВО

По данным Зеленского, украинские защитники сбили 79 крылатых ракет. Он отдельно отметил работу боевой авиации, в частности самолетов F-16, Mirage и МиГ.

В то же время президент отметил, что с баллистическими ракетами ситуация сложнее и эффективность противодействия им зависит от поставок соответствующих средств партнерами.

Также украинские военные этой ночью поразили три российские пусковые установки баллистических ракет. Одна из них уничтожена, последствия поражения ещё двух уточняются.

Зеленский призвал партнеров ускорить поставки средств ПВО

Президент сообщил, что отдельные доклады касались ситуации в Одессе и области, Киеве и области, Сумах, Харькове, Днепропетровской области и западных регионах.

Зеленский поручил Министерству иностранных дел Украины связаться с партнерами, которые готовят пакеты помощи для противовоздушной обороны, и ускорить их поставку.

Кроме того, президент обсудил с министром обороны вопросы взаимодействия с США по передаче ракет PAC-2 и PAC-3. Украина рассчитывает, что Пентагон разрешит поставить ожидаемое вооружение.

Глава государства подчеркнул, что партнеры должны не только заявлять о поддержке Украины, но и выполнять договоренности по укреплению противовоздушной обороны.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Украине в 2027 году понадобится 115 млрд долларов на оборону и другие нужды государства. По словам Владимира Зеленского, после консультаций с военным руководством первоначальную оценку в 45 млрд долларов пересмотрели. На данный момент удалось подтвердить финансирование в размере 90 млрд долларов, поэтому ещё 25 млрд нужно найти.

Также Новини.LIVE писали, что Украина ведет переговоры с американской компанией Raytheon о совместном производстве ракет для систем Patriot. Владимир Зеленский отметил, что, несмотря на позитивные сигналы и решения, конкретных шагов пока нет. Кроме того, Украина стремится ускорить запуск производства таких ракет в Германии.