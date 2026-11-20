Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

У ніч проти 20 листопада російські війська здійснили один із наймасштабніших комбінованих ударів по Україні. Ворог застосував понад 110 ракет, зокрема 27 балістичних, і більш ніж 400 ударних безпілотників. Унаслідок атаки загинули восьмеро людей, ще майже 30 дістали поранення.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у соцмережах, інформує Новини.LIVE.

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Які об'єкти атакувала Росія 20 листопада

За словами глави держави, російські війська завдавали ударів по цивільній інфраструктурі в різних містах і регіонах України. Під атакою опинилися енергетичні об'єкти, логістична інфраструктура, мости через Дніпро, залізниця та житлові будинки.

Зокрема, росіяни били по підстанціях і лініях електропередачі, від яких залежать робота атомних електростанцій та енергетичні зв'язки України з країнами Європейського Союзу.

Зеленський наголосив, що російські війська застосовували ракети з касетними боєголовками. Також ворог використовував тактику повторних ударів із паузами у 20–30 хвилин, щоб ускладнити гасіння пожеж, розбір завалів і відновлення пошкоджених об'єктів.

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"Були загиблі фактично вже тоді, коли фахівці оглядали перші пошкодження об'єктів і росіяни завдавали повторних ударів", — зазначив президент.

Скільки ракет збила українська ППО

За даними Зеленського, українські захисники збили 79 крилатих ракет. Він окремо відзначив роботу бойової авіації, зокрема літаків F-16, Mirage та МіГ.

Водночас президент зауважив, що з балістичними ракетами ситуація складніша й ефективність протидії їм залежить від постачання відповідних засобів партнерами.

Також українські військові цієї ночі уразили три російські пускові установки балістичних ракет. Одну з них знищено, наслідки ураження ще двох уточнюють.

Зеленський закликав партнерів прискорити постачання ППО

Президент повідомив, що окремі доповіді стосувалися ситуації в Одесі та області, Києві та області, Сумах, Харкові, Дніпропетровщині й західних регіонах.

Зеленський доручив Міністерству закордонних справ України зв'язатися з партнерами, які готують пакети допомоги для протиповітряної оборони, та прискорити їхнє постачання.

Крім того, президент обговорив із міністром оборони комунікацію зі США щодо передачі ракет PAC-2 і PAC-3. Україна розраховує, що Пентагон дозволить поставити очікуване озброєння.

Глава держави наголосив, що партнери мають не лише заявляти про підтримку України, а й виконувати домовленості щодо посилення протиповітряної оборони.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Україні у 2027 році знадобиться 115 млрд доларів на оборону та інші потреби держави. За словами Володимира Зеленського, після консультацій із військовим керівництвом початкову оцінку у 45 млрд доларів переглянули. Наразі вдалося підтвердити фінансування на 90 млрд доларів, тому ще 25 млрд потрібно знайти.

Також Новини.LIVE писали, що Україна веде переговори з американською компанією Raytheon щодо спільного виробництва ракет для систем Patriot. Володимир Зеленський зазначив, що попри позитивні сигнали та рішення, конкретних кроків поки немає. Також Україна прагне прискорити запуск виробництва таких ракет у Німеччині.