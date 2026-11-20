Повреждения железнодорожной инфраструктуры в результате атаки РФ. Иллюстративное фото: t.me/OleksiiKuleba

В результате массированной ракетно-дроновой атаки со стороны России были повреждены отдельные участки железнодорожной инфраструктуры. В настоящее время железнодорожники проводят восстановительные работы, чтобы как можно скорее вернуть поврежденные объекты к полноценной работе.

Об этом сообщает "Укрзализныця", передает Новини.LIVE.

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Как сейчас функционирует железнодорожное сообщение

Несмотря на последствия обстрела, железнодорожное сообщение продолжает работать с учетом ограничений по безопасности. В частности, Киевская кольцевая электричка возобновляет движение и вновь поможет пассажирам добираться между левым и правым берегами столицы.

Сообщение "Укрзализныци". Фото: скриншот

В "Укрзализныце" отметили, что во время работы строго соблюдают меры безопасности. Если возникает угроза для пассажиров или сотрудников, проводится эвакуация. В компании также сообщили о сложной ночи для мониторинговых групп и железнодорожников, находившихся на смене. Сотрудники продолжают обеспечивать движение поездов и реагировать на угрозы безопасности.

Пригородные поезда в Киеве и области также курсируют, однако из-за постоянных угроз и последствий повреждения инфраструктуры часть рейсов задерживается. В "Укрзализныце" подчеркнули, что продолжают движение поездов с соблюдением всех необходимых мер безопасности, одновременно работая над восстановлением поврежденных участков железной дороги.

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Как сообщали Новини.LIVE, 29 октября российский беспилотник атаковал гражданский электропоезд № 866 по маршруту Днепр — Запорожье, который находился у платформы местного вокзала. По предварительным данным, на перроне погибли 13 человек, также есть раненые. На месте удара работали спасатели, медики и правоохранители.

Как сообщали Новини.LIVE, из-за воздушных тревог и необходимости эвакуации пассажиров во время движения поездов в Украине снизился спрос на железнодорожные перевозки. Часть людей стала выбирать автобусы и автомобили, поскольку не все готовы покидать вагоны и ждать возобновления движения в безопасном месте.