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Главная Новости дня Лещенко: украинцы стали реже ездить на поездах из-за воздушных тревог

Лещенко: украинцы стали реже ездить на поездах из-за воздушных тревог

Ua ru
5 ноября 2026 09:18
Эксклюзив
Пассажиропоток «Укрзализныци» сократился из-за воздушных тревог: Лещенко facebook.com/leshchenko.ukraine
Советник Офиса президента и член наблюдательного совета «Укрзализныци» Сергей Лещенко. Фото: facebook.com/leshchenko.ukraine

В Украине снизился спрос на пассажирские железнодорожные перевозки из-за угроз с воздуха и необходимости эвакуации во время движения поездов. Часть людей теперь выбирает автобусы и автомобили, поскольку не все готовы покидать вагоны и ждать возобновления движения в безопасном месте. Из-за этого "Укрзалізниця" недополучает средства, а её финансовое положение может ухудшаться и в дальнейшем.

Об этом заявил заместитель председателя наблюдательного совета АО "Укрзалізниця", внештатный советник Офиса президента Украины Сергей Лещенко в эфире Вечір.LIVE.

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Как "Укрзалізниця" решает, останавливать ли поезда

По словам Сергея Лещенко, за каждым рейсом следит отдельная группа специалистов в ситуационном центре.

"... которая понимает, куда он поедет дальше, какова его скорость, какова скорость движущегося "Шахеда". То есть мы видим это на соответствующих картах", — пояснил Лещенко.

Он отметил, что сама по себе воздушная тревога в регионе не всегда означает остановку железнодорожного движения.

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"Но если мы чётко видим, что "Шахед"движется по траектории, пересекающейся с поездом, или они, вероятно, сблизятся там на расстоянии 20 километров где-то в одной точке, то, конечно, будет объявлена эвакуация", — сказал заместитель председателя наблюдательного совета "Укрзалізниці".

Пассажиропоток "Укрзалізниці" упал более чем на 10%

Лещенко подтвердил, что пассажиров в поездах стало меньше, чем ожидалось в компании.

"Мы ожидали, что в это время заполняемость каждого поезда составит в сумме за неделю около 70%. Сейчас она составляет менее 60%. То есть это более чем на 10% ниже ожидаемых показателей", — отметил он.

Одной из причин такого падения Лещенко назвал нежелание части пассажиров соблюдать дистанцию во время поездки.

"К сожалению, это приводит к тому, что некоторые пассажиры теперь предпочитают ездить на автобусах, автомобилях, а не на поезде", — пояснил Лещенко.

Он также напомнил о недавних российских ударах по железнодорожной инфраструктуре и подчеркнул важность мер безопасности для пассажиров.

Как падение пассажиропотока влияет на финансы железной дороги

Снижение количества пассажиров сказывается и на доходах компании.

"Спад пассажиропотока приводит к тому, что финансовая ситуация, которая и без того непростая, в течение некоторого времени будет еще ухудшаться", — отметил заместитель председателя наблюдательного совета.

Он считает, что улучшить ситуацию будет сложно без деэскалации войны и прекращения огня.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 1 ноября российские удары по Днепру и Харькову повлияли на движение поездов. Из-за повреждений вагонов и локомотивов некоторые рейсы задерживались на несколько часов, а на отдельных участках пассажирам приходилось пересаживаться на другой транспорт.

Также 30 октября российские военные повторно атаковали железнодорожный вокзал Днепра. Перед ударом на станции объявили эвакуацию, поэтому пассажиры и работники железной дороги успели перейти в укрытия.

Укрзализныця эвакуация воздушная тревога прибыль пассажиры
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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