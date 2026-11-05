Радник Офісу президента та член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко. Фото: facebook.com/leshchenko.ukraine

В Україні зменшився попит на пасажирські залізничні перевезення через повітряні загрози та необхідність евакуації під час руху поїздів. Частина людей тепер обирає автобуси й автомобілі, оскільки не всі готові залишати вагони та чекати на відновлення руху в безпечному місці. Через це "Укрзалізниця" недоотримує кошти, а її фінансове становище може погіршуватися й надалі.

Про це заявив заступник голови наглядової ради АТ "Укрзалізниця", позаштатний радник Офісу президента України Сергій Лещенко в ефірі Вечір.LIVE.

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Як Укрзалізниця вирішує, чи зупиняти потяги

За словами Сергія Лещенка, за кожним рейсом стежить окрема група фахівців у ситуаційному центрі.

"... яка розуміє, куди він далі поїде, яка його швидкість, яка швидкість "Шахеда", який рухається. Тобто це ж ми бачимо на відповідних картах", — пояснив Лещенко.

Він зазначив, що сама повітряна тривога в регіоні не завжди означає зупинку залізничного руху.

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"Але якщо ми чітко бачимо, що "Шахед" рухається по траєкторії, яка перетинається з потягом, або вони підійдуть там, напевно, на відстань 20 кілометрів десь в одній точці, то, звісно, буде евакуація оголошена", — сказав заступник голови наглядової ради Укрзалізниці.

Пасажиропотік Укрзалізниці впав більш ніж на 10%

Лещенко підтвердив, що людей у поїздах стало менше, ніж очікували в компанії.

"Ми очікували, що в цей час населеність кожного потягу буде десь сумарно за тиждень 70%. Вона зараз менше 60%. Тобто більше, ніж на 10% від очікуваних показників", — зазначив він.

Однією з причин такого падіння Лещенко назвав небажання частини пасажирів евакуюватися під час поїздки.

"На жаль, це призводить до того, що деякі пасажири тепер обирають їхати автобусами, автомобілями, а не потягом", — пояснив Лещенко.

Він також нагадав про нещодавні російські удари по залізничній інфраструктурі та наголосив на важливості заходів безпеки для пасажирів.

Як падіння пасажиропотоку впливає на фінанси залізниці

Зменшення кількості пасажирів позначається і на доходах компанії.

"Падіння пасажиропотоку призводить до того, що фінансова ситуація, яка і без того непроста, певний час ще погіршуватиметься", — зазначив заступник голови наглядової ради.

Він вважає, що поліпшити ситуацію буде складно без деескалації війни та припинення вогню.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 1 листопада російські удари по Дніпру та Харкову вплинули на рух поїздів. Через пошкодження вагонів і локомотивів деякі рейси затримувалися на кілька годин, а на окремих ділянках пасажирам доводилося пересідати на інший транспорт.

Також 30 жовтня російські військові повторно атакували залізничний вокзал Дніпра. Перед ударом на станції оголосили евакуацію, тому пасажири та працівники залізниці встигли перейти до укриттів.