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Головна Новини дня Російський удар по вокзалу в Дніпрі: у поліції показали перші кадри

Російський удар по вокзалу в Дніпрі: у поліції показали перші кадри

Ua ru
30 жовтня 2026 17:40
Удар по вокзалу Дніпра 29 жовтня: Білошицький показав перші кадри з місця атаки REUTERS/Stringer
Наслідки російського обстрілу Дніпра 29 жовтня. Фото: REUTERS/Stringer

Начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький показав перші кадри після російського удару по Дніпру 29 жовтня. Ворог атакував залізничний вокзал, де перебували люди. Внаслідок обстрілу 15 загиблих.

Відео Олексій Білошицький опублікував у соцмереж, передає Новини.LIVE.

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Російський удар по залізничному вокзалу Дніпра 29 жовтня

Російський реактивний дрон влучив у платформу, де була приміська електричка та пасажирський поїзд із людьми.

"Ми одними з перших прибули на місце удару. Надавали домедичну допомогу та разом з іншими екстреними службами евакуйовували постраждалих", — зазначив Білошицький.

Він також повідомив, що серед 14 поранених є 11-річний хлопчик.

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У Дніпрі 30 жовтня оголошено День жалоби.

Як писали Новини.LIVE, 30 жовтня зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по залізничному вокзалу в Дніпрі 29 жовтня. У лікарні помер 40-річний чоловік, який отримав поранення під час атаки.

Крім того, наслідки російської атаки показував український лідер Володимир Зеленський. Він заявив, що потрібні нові та сильні санкційні кроки Євросоюзу, США та G7.

війна поліція Дніпро обстріли вокзали Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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