Медики транспортують постраждалу людину. Фото ілюстративне: ДСНС

У Дніпрі кількість загиблих унаслідок російського удару по залізничному вокзалу зросла до 15. У лікарні помер 40-річний чоловік, який дістав поранень під час атаки. Медики до останнього боролися за його життя, однак травми виявилися надто тяжкими.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

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Як Росія атакувала залізничний вокзал у Дніпрі

Очільник ОВА висловив співчуття рідним і близьким усіх загиблих.

Повідомлення Олександра Ганжи. Фото: скриншот

Російські війська атакували залізничний вокзал у Дніпрі 29 жовтня. Російський безпілотник ударив по перону, де перебували приміська електричка та пасажирський потяг.

Раніше Володимир Зеленський засудив удар і наголосив на необхідності посилення санкцій проти Росії та її воєнної машини. Він також закликав США, країни Європи та G7 рішуче реагувати на російську ескалацію.

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Як повідомляли Новини.LIVE, у момент удару біля перону перебував цивільний електропоїзд № 866, який мав вирушити за маршрутом Дніпро — Запоріжжя. Незадовго до атаки в місті оголосили про підвищену небезпеку, однак на платформі залишалися пасажири.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Дніпрі через пошкодження енергетичного обладнання внаслідок російських атак запровадили екстрені відключення електроенергії. Міський голова Борис Філатов повідомив, що через блекаут не працюють трамваї, тролейбуси та метро, тоді як автобуси продовжують курсувати.