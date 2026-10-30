Медики транспортируют пострадавшего. Фото иллюстративное: ГСЧС

В Днепре число погибших в результате российского удара по железнодорожному вокзалу возросло до 15. В больнице скончался 40-летний мужчина, получивший ранения во время атаки. Медики до последнего боролись за его жизнь, однако травмы оказались слишком тяжелыми.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

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Как Россия атаковала железнодорожный вокзал в Днепре

Глава ОВА выразил соболезнования родным и близким всех погибших.

Сообщение Александра Ганжи. Фото: скриншот

Российские войска атаковали железнодорожный вокзал в Днепре 29 октября. Российский беспилотник нанес удар по перрону, где находились пригородная электричка и пассажирский поезд.

Ранее Владимир Зеленский осудил удар и подчеркнул необходимость ужесточения санкций против России и ее военной машины. Он также призвал США, страны Европы и G7 решительно реагировать на российскую эскалацию.

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Как сообщали Новини.LIVE, в момент удара у платформы находился гражданский электропоезд № 866, который должен был отправиться по маршруту Днепр — Запорожье. Незадолго до атаки в городе объявили о повышенной опасности, однако на платформе оставались пассажиры.

Как сообщали Новини.LIVE, в Днепре из-за повреждения энергетического оборудования в результате российских атак ввели экстренные отключения электроэнергии. Мэр Борис Филатов сообщил, что из-за блэкаута не работают трамваи, троллейбусы и метро, тогда как автобусы продолжают курсировать.