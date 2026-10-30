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В Днепре произошел блэкаут: не работает электротранспорт

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30 октября 2026 08:24
Отключение электроэнергии в Днепре: Филатов сообщил о приостановке движения электротранспорта LETA
Мужчина на остановке. Фото иллюстративное: LETA

В Днепре произошел блэкаут. Из-за повреждения энергетического оборудования в результате российских атак в городе пришлось прибегнуть к экстренным отключениям электроэнергии. Энергетики работали всю ночь, однако энергосистема не выдерживает нагрузки.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов, передает Новини.LIVE.

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Какой транспорт не работает в городе

По словам мэра, в настоящее время специалисты продолжают делать всё необходимое для восстановления электроснабжения.

В Днепре произошел блэкаут: не работает электротранспорт - фото 1
Сообщение Филатова. Фото: скриншот

Из-за отсутствия света в Днепре не работает электротранспорт: трамваи, троллейбусы и метро. Мэр призвал жителей по возможности оставаться дома. В то же время автобусы продолжают курсировать.

Филатов также обратил внимание на необходимость иметь дома запас воды как минимум на одну-две сутки.

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При этом, по информации ДТЭК, экстренные отключения были произведены по команде "Укрэнерго".

В Днепре произошел блэкаут: не работает электротранспорт - фото 2
Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот

Они действуют в Днепре, прилегающих к областному центру районах, а также в части Павлоградского района. В компании сообщили, что из-за российских атак в области серьезно повреждено энергетическое оборудование.

Как сообщали Новини.LIVE, 29 октября российские войска почти 40 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией. В частности, один из дронов попал в общежитие профессионально-технического училища в Днепре, в результате чего на верхнем этаже загорелись несколько комнат.

Как сообщали Новини.LIVE, 29 октября российские войска нанесли удар беспилотником по железнодорожному вокзалу в Днепре, атаковав платформу, где находились пригородная электричка и пассажирский поезд. Владимир Зеленский выразил соболезнования родным погибших и подчеркнул необходимость ужесточения санкций против России и её военной машины.

Днепр ДТЭК война в Украине блэкаут атака России на Украину
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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