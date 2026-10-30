В Днепре произошел блэкаут: не работает электротранспорт
В Днепре произошел блэкаут. Из-за повреждения энергетического оборудования в результате российских атак в городе пришлось прибегнуть к экстренным отключениям электроэнергии. Энергетики работали всю ночь, однако энергосистема не выдерживает нагрузки.
Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов, передает Новини.LIVE.
Какой транспорт не работает в городе
По словам мэра, в настоящее время специалисты продолжают делать всё необходимое для восстановления электроснабжения.
Из-за отсутствия света в Днепре не работает электротранспорт: трамваи, троллейбусы и метро. Мэр призвал жителей по возможности оставаться дома. В то же время автобусы продолжают курсировать.
Филатов также обратил внимание на необходимость иметь дома запас воды как минимум на одну-две сутки.
При этом, по информации ДТЭК, экстренные отключения были произведены по команде "Укрэнерго".
Они действуют в Днепре, прилегающих к областному центру районах, а также в части Павлоградского района. В компании сообщили, что из-за российских атак в области серьезно повреждено энергетическое оборудование.
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