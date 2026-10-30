Чоловік на зупинці. Фото ілюстративне: LETA

У Дніпрі стався блекаут. Через пошкодження енергетичного обладнання внаслідок російських атак у місті застосували екстрені відключення електроенергії. Енергетики працювали всю ніч, однак енергосистема не витримує навантаження.

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, передає Новини.LIVE.

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Який транспорт не працює в місті

За словами міського голови, наразі фахівці продовжують робити все необхідне для відновлення електропостачання.

Повідомлення Філатова. Фото: скриншот

Через відсутність світла в Дніпрі не працює електротранспорт: трамваї, тролейбуси та метро. Міський голова закликав жителів за можливості залишатися вдома. Водночас автобуси продовжують курсувати.

Філатов також звернув увагу на необхідність мати вдома запас води щонайменше на одну-дві доби.

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Водночас за інформацією ДТЕК, екстрені відключення застосували за командою "Укренерго".

Повідомлення ДТЕК. Фото: скриншот

Вони діють у Дніпрі, прилеглих до обласного центру районах, а також у частині Павлоградського району. У компанії повідомили, що через російські атаки в області серйозно пошкоджено енергетичне обладнання.

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