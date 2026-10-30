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Головна Новини дня У Дніпрі стався блекаут: не працює електротранспорт

У Дніпрі стався блекаут: не працює електротранспорт

Ua ru
30 жовтня 2026 08:24
Блекаут у Дніпрі: Філатов повідомив про зупинку електротранспорту LETA
Чоловік на зупинці. Фото ілюстративне: LETA

У Дніпрі стався блекаут. Через пошкодження енергетичного обладнання внаслідок російських атак у місті застосували екстрені відключення електроенергії. Енергетики працювали всю ніч, однак енергосистема не витримує навантаження.

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, передає Новини.LIVE.

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Який транспорт не працює в місті

За словами міського голови, наразі фахівці продовжують робити все необхідне для відновлення електропостачання.

У Дніпрі стався блекаут: не працює електротранспорт - фото 1
Повідомлення Філатова. Фото: скриншот

Через відсутність світла в Дніпрі не працює електротранспорт: трамваї, тролейбуси та метро. Міський голова закликав жителів за можливості залишатися вдома. Водночас автобуси продовжують курсувати.

Філатов також звернув увагу на необхідність мати вдома запас води щонайменше на одну-дві доби.

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Водночас за інформацією ДТЕК, екстрені відключення застосували за командою "Укренерго".

У Дніпрі стався блекаут: не працює електротранспорт - фото 2
Повідомлення ДТЕК. Фото: скриншот

Вони діють у Дніпрі, прилеглих до обласного центру районах, а також у частині Павлоградського району. У компанії повідомили, що через російські атаки в області серйозно пошкоджено енергетичне обладнання. 

Як повідомляли Новини.LIVE, 29 жовтня російські війська майже 40 разів атакували Дніпропетровщину безпілотниками та артилерією. Зокрема, один із дронів влучив у гуртожиток професійно-технічного училища в Дніпрі, через що на верхньому поверсі загорілися кілька кімнат.

Як повідомляли Новини.LIVE, 29 жовтня російські війська завдали удару безпілотником по залізничному вокзалу в Дніпрі, атакувавши перон, де перебували приміська електричка та пасажирський потяг. Володимир Зеленський висловив співчуття рідним загиблих і наголосив на необхідності посилення санкцій проти Росії та її воєнної машини.

Дніпро ДТЕК війна в Україні блекаут атака Росії на Україну
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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