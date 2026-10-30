Российский удар по вокзалу в Днепре: в полиции показали первые кадры
Начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий показал первые кадры после российского удара по Днепру 29 октября. Враг атаковал железнодорожный вокзал, где находились люди. В результате обстрела погибли 15 человек.
Видео Алексей Белошицкий опубликовал в соцсетях, передает Новини.LIVE.
Российский удар по железнодорожному вокзалу Днепра 29 октября
Российский реактивный дрон попал в платформу, где находились пригородная электричка и пассажирский поезд с людьми.
"Мы одними из первых прибыли на место удара. Оказывали домедицинскую помощь и вместе с другими экстренными службами эвакуировали пострадавших", — отметил Белошицкий.
Он также сообщил, что среди 14 раненых есть 11-летний мальчик.
В Днепре 30 октября объявлен День траура.
Как писали Новини.LIVE, 30 октября увеличилось число погибших в результате российского удара по железнодорожному вокзалу в Днепре 29 октября. В больнице умер 40-летний мужчина, получивший ранения во время атаки.
Кроме того, последствия российской атаки продемонстрировал украинский лидер Владимир Зеленский. Он заявил, что необходимы новые и жесткие санкционные меры со стороны Евросоюза, США и G7.