Последствия российского обстрела Днепра 29 октября. Фото: REUTERS/Stringer

Начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий показал первые кадры после российского удара по Днепру 29 октября. Враг атаковал железнодорожный вокзал, где находились люди. В результате обстрела погибли 15 человек.

Видео Алексей Белошицкий опубликовал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Российский удар по железнодорожному вокзалу Днепра 29 октября

Российский реактивный дрон попал в платформу, где находились пригородная электричка и пассажирский поезд с людьми.

"Мы одними из первых прибыли на место удара. Оказывали домедицинскую помощь и вместе с другими экстренными службами эвакуировали пострадавших", — отметил Белошицкий.

Он также сообщил, что среди 14 раненых есть 11-летний мальчик.

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В Днепре 30 октября объявлен День траура.

Как писали Новини.LIVE, 30 октября увеличилось число погибших в результате российского удара по железнодорожному вокзалу в Днепре 29 октября. В больнице умер 40-летний мужчина, получивший ранения во время атаки.

Кроме того, последствия российской атаки продемонстрировал украинский лидер Владимир Зеленский. Он заявил, что необходимы новые и жесткие санкционные меры со стороны Евросоюза, США и G7.