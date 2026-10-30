Наслідки російського удару по платформі залізничного вокзалу в Дніпрі 29 жовтня. Фото: facebook.com/profile.php?id=61588156858876&locale=ru_RU

Російські військові 30 жовтня завдали кількох нових ударів по залізничному вокзалу Дніпра. Перед атакою на станції оголосили евакуацію, тому пасажири та працівники залізниці встигли перейти до укриттів. Спочатку повідомлялося, що серед них немає постраждалих, однак згодом начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа заявив про поранену жінку. За його даними, медики доправили її до лікарні.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці та Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

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Повідомлення про російський удар по Дніпру. Скриншот: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки повторної атаки на вокзал Дніпра

Спочатку Олександр Ганжа повідомив про удар по об'єкту критичної інфраструктури у Дніпрі. На місці сталося займання.

Пізніше начальник ОВА уточнив, що росіяни знову атакували залізничний вокзал. Там сталася пожежа, а поранень дістала жінка. Медики доправляли її до лікарні.

За попередньою інформацією Укрзалізниці, серед пасажирів і залізничників постраждалих не було. Перед ударами людей завчасно вивели до укриттів.

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Що буде з поїздами після атаки на вокзал Дніпра

На підземних площах вокзалу розгорнули зони для тривалого перебування пасажирів. Людей просять залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Попри безпекові затримки, залізничники планують відправити всі поїзди. В Укрзалізниці зазначили, що працюватимуть за таким самим принципом, як і минулої ночі.

Щодо повернення квитків на сьогоднішні рейси у компанії повідомили:

"Якщо некритично здійснювати поїздку сьогодні — квиток можна здати із 100% компенсацією і обрати поїздку в іншу дату".

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький оприлюднив перші кадри після російського удару по Дніпру 29 жовтня. Тоді ворог атакував залізничний вокзал, де перебували люди. Внаслідок обстрілу загинули 15 людей.

Також Новини.LIVE писали, що ввечері 29 жовтня російські війська знову атакували Дніпро. Після ударів по місту та прилеглих населених пунктах сотні тисяч споживачів залишилися без електроенергії. Відновлювальні роботи розпочали невдовзі після атак.