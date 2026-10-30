Последствия российского удара по платформе железнодорожного вокзала в Днепре 29 октября. Фото: facebook.com/profile.php?id=61588156858876&locale=ru_RU

30 октября российские военные нанесли несколько новых ударов по железнодорожному вокзалу Днепра. Перед атакой на станции объявили эвакуацию, поэтому пассажиры и сотрудники железной дороги успели укрыться. Сначала сообщалось, что среди них нет пострадавших, однако позже начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа заявил о раненой женщине. По его данным, медики доставили её в больницу.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзалізниці и Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

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Сообщение о российском ударе по Днепру. Скриншот: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия повторной атаки на вокзал Днепра

Сначала Александр Ганжа сообщил об ударе по объекту критической инфраструктуры в Днепре. На месте произошло возгорание.

Позже глава ОГА уточнил, что россияне вновь атаковали железнодорожный вокзал. Там произошел пожар, а ранения получила женщина. Медики доставили её в больницу.

По предварительной информации Укрзалізниці, среди пассажиров и железнодорожников пострадавших не было. Перед ударами людей своевременно эвакуировали в укрытия.

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На подземных площадях вокзала организовали зоны для длительного пребывания пассажиров. Людей просят оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Несмотря на задержки, связанные с обеспечением безопасности, железнодорожники планируют отправить все поезда. В Укрзалізниці отметили, что будут работать по тому же принципу, что и прошлой ночью.

Что касается возврата билетов на сегодняшние рейсы, в компании сообщили:

"Если поездка сегодня не является крайне необходимой — билет можно вернуть с 100% компенсацией и выбрать поездку на другую дату".

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий обнародовал первые кадры после российского удара по Днепру 29 октября. Тогда враг атаковал железнодорожный вокзал, где находились люди. В результате обстрела погибли 15 человек.

Также Новини.LIVE писали, что вечером 29 октября российские войска вновь атаковали Днепр. После ударов по городу и прилегающим населенным пунктам сотни тысяч потребителей остались без электроэнергии. Восстановительные работы начались вскоре после атак.