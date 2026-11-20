Пошкодження залізничної інфраструктури через атаку РФ. Фото ілюстративне: t.me/OleksiiKuleba

Унаслідок масованої ракетно-дронової атаки Росії пошкоджено окремі ділянки залізничної інфраструктури. Наразі залізничники проводять відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути пошкоджені об'єкти до повноцінної роботи.

Про це повідомляє Укрзалізниця, передає Новини.LIVE.

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Як наразі функціонує залізничне сполучення

Попри наслідки обстрілу, залізничне сполучення продовжує працювати з урахуванням безпекових обмежень. Зокрема, Київська кільцева електричка відновлює рух і знову допоможе пасажирам діставатися між лівим та правим берегами столиці.

Повідомлення Укрзалізниці. Фото: скриншот

В Укрзалізниці зазначили, що під час роботи суворо дотримуються заходів безпеки. Якщо виникає загроза для пасажирів або працівників, проводять евакуацію. У компанії також повідомили про складну ніч для моніторингових груп і залізничників, які перебували на зміні. Працівники продовжують забезпечувати рух поїздів і реагувати на безпекові загрози.

Приміські поїзди в Києві та області також курсують, однак через постійні загрози та наслідки пошкодження інфраструктури частина рейсів затримується. В Укрзалізниці наголосили, що продовжують рух поїздів із дотриманням усіх необхідних заходів безпеки, водночас працюючи над відновленням пошкоджених ділянок залізниці.

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Як повідомляли Новини.LIVE, 29 жовтня російський безпілотник атакував цивільний електропоїзд № 866 сполученням Дніпро — Запоріжжя, який перебував біля платформи місцевого вокзалу. За попередніми даними, на пероні загинули 13 людей, також є поранені. На місці удару працювали рятувальники, медики та правоохоронці.

Як повідомляли Новини.LIVE, через повітряні тривоги та необхідність евакуації пасажирів під час руху поїздів в Україні знизився попит на залізничні перевезення. Частина людей почала обирати автобуси та автомобілі, оскільки не всі готові залишати вагони й чекати на відновлення руху в безпечному місці.