Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія провалила дві наступальні операції у 2026 році та не змогла досягти поставлених цілей на полі бою. За його оцінкою, після невдач на фронті російські війська посилили масовані удари по цивільному населенню та критичній інфраструктурі, намагаючись завдати Україні максимальної шкоди.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю CNN, повідомляє Новини.LIVE.

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