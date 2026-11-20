Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия провалила две наступательные операции в 2026 году и не смогла достичь поставленных целей на поле боя. По его оценке, после неудач на фронте российские войска усилили массированные удары по гражданскому населению и критической инфраструктуре, пытаясь нанести Украине максимальный ущерб.

Об этом Зеленский заявил в интервью CNN, сообщает Новини.LIVE.

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