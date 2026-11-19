Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання журналістів, чи називав його американський лідер Дональд Трамп своїм другом. Глава держави зізнався, що не пам'ятає такого звернення, однак зазначив, що чув від президента США багато різних висловлювань, серед яких були й позитивні.

Про це Зеленський заявив під час спілкування з журналістами в Берліні, передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Зеленський розповів, що говорив про нього Трамп

Під час спілкування з пресою українського президента запитали, чи використовував Трамп слово "друг", коли говорив про нього.

"Я не пам'ятаю. Було багато різних слів, абсолютно різних, зокрема й позитивних", — відповів Зеленський.

Водночас президент не став уточнювати, які саме позитивні висловлювання на свою адресу він чув від американського лідера.

Читайте також:

Раніше Трамп під час перемовин у Китаї назвав Володимира Путіна своїм другом.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляв, що Президент Зеленський відкинув ідею територіальних поступок Росії. Глава держави наголосив, що рішення щодо територій має ухвалювати український народ.

Також Новини.LIVE писав, що Зеленський прокоментував удари по Кримському мосту. Президент назвав їх справедливою відповіддю на російські атаки української інфраструктури.