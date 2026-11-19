Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос журналистов, называл ли его американский лидер Дональд Трамп своим другом. Глава государства признался, что не помнит такого обращения, однако отметил, что слышал от президента США много разных высказываний, среди которых были и положительные.

Об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами в Берлине, передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Дональд Трамп. Фото: Reuters

Зеленский рассказал, что говорил о нем Трамп

Во время общения с прессой украинского президента спросили, использовал ли Трамп слово "друг", когда говорил о нем.

"Я не помню. Было много разных слов, совершенно разных, в том числе и положительных", — ответил Зеленский.

В то же время президент не стал уточнять, какие именно положительные высказывания в свой адрес он слышал от американского лидера.

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Ранее Трамп во время переговоров в Китае назвал Владимира Путина своим другом.

Напомним, Новини.LIVE сообщал, что президент Зеленский отверг идею территориальных уступок России. Глава государства подчеркнул, что решение относительно территорий должен принимать украинский народ.

Также Новини.LIVE писал, что Зеленский прокомментировал удары по Крымскому мосту. Президент назвал их справедливым ответом на российские атаки на украинскую инфраструктуру.