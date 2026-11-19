Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якби українці хотіли віддати свої території Росії, то могли б зробити це ще у 2022 році. Глава держави наголосив, що питання територіальних компромісів надзвичайно болісне для суспільства, а тому закликав російського лідера Володимира Путіна особисто обговорювати його з ним.

Про це Зеленський заявив під час пресконференції за підсумками саміту "Коаліції охочих" у Берліні, передає Новини.LIVE.

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Володимир Зеленський на перемовинах коаліції охочих. Фото: Reuters

Зеленський пояснив позицію України щодо територій

Президент нагадав, що від початку повномасштабного російського вторгнення українці продемонстрували готовність захищати власну Батьківщину, домівки та родини.

За його словами, найважливішими цінностями, заради яких громадяни продовжують боротьбу, залишаються незалежність і свобода.

"Ми продовжуємо стояти на цих принципах. Так, це важко, дуже важко. Попереду, можливо, на нас чекає найважча зима. Однак ми робимо один крок кожен день і намагаємося вижити", — сказав Зеленський.

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Глава держави визнав, що попереду можуть бути надзвичайно складні випробування, однак наголосив на незмінності принципів, які відстоюють українці.

Окремо президент прокоментував можливість обговорення територіальних питань безпосередньо з очільником Кремля.

Зеленський підкреслив, що територіальні компроміси є надзвичайно чутливою темою для українського суспільства. Якщо ж Путін не хоче їх обговорювати, тоді це питання може бути не таким уже й важливим для нього.

Хто має ухвалювати рішення щодо територій України

Зеленський наголосив, що питання лінії зіткнення стосується не лише Донбасу, а й інших окупованих територій, зокрема Запорізької атомної електростанції та частини Херсонської області.

Президент зазначив, що не підтримує територіальних компромісів, однак готовий обговорювати складні питання з міжнародними партнерами.

"Я маю лише право говорити про це. А рішення має ухвалювати український народ", — підкреслив Зеленський.

Водночас глава держави заявив, що партнери, які очікують від України конкретних кроків, повинні запропонувати чіткі гарантії безпеки. Однією з них є питання членства України в НАТО.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що Зеленський назвав удари по Кримському мосту справедливою відповіддю на російські атаки. За його словами, Росія протягом багатьох років обстрілює українські мости, тому Україна має право відповідати.

Також Новини.LIVE писав, що Зеленський повідомив про згоду Росії на обмін понад тисячі українських військовополонених після переговорів американської делегації в Москві.