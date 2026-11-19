Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

У четвер, 19 листопада, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія погодилася на обмін понад тисячі українських військовополонених після переговорів американської делегації в Москві. Глава держави висловив сподівання, що вже протягом одного-двох тижнів з'явиться конкретна інформація про повернення українців додому, а також закликав Володимира Путіна особисто обговорювати з ним територіальні питання.

Про це Зеленський повідомив під час пресконференції в Берліні, передає Новини.LIVE.

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