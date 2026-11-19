Владимир Зеленский

В четверг, 19 ноября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия согласилась на обмен более тысячи украинских военнопленных после переговоров американской делегации в Москве. Глава государства выразил надежду, что уже в течение одной-двух недель появится конкретная информация о возвращении украинцев домой, а также призвал Владимира Путина лично обсудить с ним территориальные вопросы.

Об этом Зеленский сообщил во время пресс-конференции в Берлине, передает Новини.LIVE.

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