Зеленский: Россия согласилась на обмен более тысячи пленных
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19 ноября 2026 21:11
Reuters
Владимир Зеленский
В четверг, 19 ноября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия согласилась на обмен более тысячи украинских военнопленных после переговоров американской делегации в Москве. Глава государства выразил надежду, что уже в течение одной-двух недель появится конкретная информация о возвращении украинцев домой, а также призвал Владимира Путина лично обсудить с ним территориальные вопросы.
Об этом Зеленский сообщил во время пресс-конференции в Берлине, передает Новини.LIVE.
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