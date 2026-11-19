Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы украинцы хотели отдать свои территории России, то могли бы сделать это еще в 2022 году. Глава государства подчеркнул, что вопрос территориальных компромиссов чрезвычайно болезненный для общества, поэтому призвал российского лидера Владимира Путина лично обсудить его с ним.

Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции по итогам саммита "Коалиции желающих" в Берлине, передает Новини.LIVE.

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Владимир Зеленский на переговорах Коалиции желающих. Фото: Reuters

Зеленский объяснил позицию Украины по территориям

Президент напомнил, что с начала полномасштабного российского вторжения украинцы продемонстрировали готовность защищать собственную Родину, дома и семьи.

По его словам, важнейшими ценностями, ради которых граждане продолжают борьбу, остаются независимость и свобода.

"Мы продолжаем стоять на этих принципах. Да, это тяжело, очень тяжело. Впереди, возможно, нас ждет самая тяжелая зима. Однако мы делаем один шаг каждый день и пытаемся выжить", — сказал Зеленский.

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Глава государства признал, что впереди могут быть чрезвычайно сложные испытания, однако подчеркнул неизменность принципов, которые отстаивают украинцы.

Отдельно президент прокомментировал возможность обсуждения территориальных вопросов непосредственно с главой Кремля.

Зеленский подчеркнул, что территориальные компромиссы являются чрезвычайно чувствительной темой для украинского общества. Если же Путин не хочет их обсуждать, тогда этот вопрос может быть не таким уж и важным для него.

Кто должен принимать решения относительно территорий Украины

Зеленский подчеркнул, что вопрос линии соприкосновения касается не только Донбасса, но и других оккупированных территорий, в частности Запорожской атомной электростанции и части Херсонской области.

Президент отметил, что не поддерживает территориальные компромиссы, однако готов обсуждать сложные вопросы с международными партнерами.

"Я имею право лишь говорить об этом. А решение должен принимать украинский народ", — подчеркнул Зеленский.

В то же время глава государства заявил, что партнеры, которые ожидают от Украины конкретных шагов, должны предложить четкие гарантии безопасности. Одной из них является вопрос членства Украины в НАТО.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что Зеленский назвал удары по Крымскому мосту справедливым ответом на российские атаки. По его словам, Россия на протяжении многих лет обстреливает украинские мосты, поэтому Украина имеет право отвечать.

Также Новини.LIVE писал, что Зеленский сообщил о согласии России на обмен более тысячи украинских военнопленных после переговоров американской делегации в Москве.