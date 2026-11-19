Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск і міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський прокоментували слова президента США Дональда Трампа про дружбу з Володимиром Путіним. Раніше американський лідер назвав російського диктатора своїм другом і заявив, що вони мають чудові стосунки.

Дональд Туск відреагував на ситуацію у соцмережі Х, а позицію Сікорського висвітлює польське видання Onet, передає Новини.LIVE.

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Як польські політики відреагували на слова Трампа

Польський прем’єр написав:

"Боже, вбережи нас від таких друзів".

Пост Дональда Туска. Фото: скриншот

Своєю чергою Радослав Сікорський заявив, що близькі контакти Трампа з Путіним викликають занепокоєння у Польщі:

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"Те, як він обіймається з Путіним, називаючи його другом, викликає у нас певне занепокоєння. Виникає питання: з ким він більше дружить, з Путіним чи нашим президентом? І що б він зробив, якби виникла неминуча ситуація? Кого б він обрав?", — сказав Сікорський.

Окремо глава польського МЗС прокоментував порівняння тристоронньої зустрічі Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна в Китаї з новою Ялтинською конференцією. За його словами, така риторика відповідає очікуванням Кремля, адже історична Ялтинська конференція стала моментом, коли Москва отримала контроль над Центральною та Східною Європою.

Водночас Сікорський наголосив, що нині Польща є суверенною державою, а Україна продовжуватиме захищатися від російської агресії за підтримки Варшави.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Трамп заявив, що знайомий з Путіном багато років і має з ним гарні стосунки. Він також висловив сподівання, що їхня комунікація буде продуктивною та матиме позитивний результат.

Як повідомляли Новини.LIVE, Радослав Сікорський розкритикував політичні пріоритети Кремля. Він заявив, що російська влада більше зосереджена на захопленні чужих територій, ніж на розв’язанні базових проблем власних громадян.