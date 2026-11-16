Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Фото: Jacek Marczewski/Agencja Wyborcza.pl

Очільник польського міністерства закордонних справ Радослав Сікорський вказав на абсурдність російських політичних пріоритетів. Він відзначив, що Кремль готовий воювати за чужі території, замість того, щоб вирішувати базові побутові проблеми, як-от відсутність внутрішніх вбиралень у мільйонів своїх громадян.

Про це Радослав Сікорський написав на своїй сторінці в соцмережі X, передає Новини.LIVE.

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Сікорський висміяв пріоритети Кремля та жагу до завоювання замість добробуту

Останні вимоги, озвучені російським керівництвом, вкотре оголили специфіку політичної культури Росії. На цьому наголосив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Заява Радослава Сікорського. Фото: скриншот

Також польський дипломат звернув увагу на різкий контраст між зовнішньою агресією та внутрішнім станом справ у РФ. За його словами, керівництво Росії демонструє цілковиту байдужість до якості життя власного населення, віддаючи перевагу територіальній експансії.

Сікорський використав красномовне порівняння, щоб проілюструвати цю системну проблему. Він зазначив, що амбіції Кремля щодо захоплення чужих міст виглядають особливо абсурдними на тлі того, що значна частина громадян Росії досі позбавлена елементарних санітарних умов.

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"Нещодавні вимоги російського уряду підкреслюють вічну проблему їхньої політичної культури, а саме те, що вони більше дбають про завоювання іноземного міста, про яке ніхто з них навіть не чув, ніж про 11 мільйонів росіян, у яких вдома немає туалету", — заявив очільник польського зовнішньополітичного відомства.

Раніше Новини.LIVE інформували, що нещодавно очільник Кремля Володимир Путін під час розмов із представниками США вкотре показав, що не змінив своїх апетитів. Москва й надалі вимагає віддати їй неокуповані частини чотирьох українських областей та намагається схилити Вашингтон на свій бік.

У відповідь на це президент Франції Емманюель Макрон наголосив, що Європа повинна сама визначати підхід до розмов із Росією і спершу узгодити спільне бачення миру в Україні та нової системи безпеки, а вже під нього підлаштовувати формат переговорів.

Свою чергою голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що європейці активно долучаться до мирного процесу у форматі Е5 та ЄС, паралельно посилюючи тиск на Москву.