Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters

Очільник Кремля Володимир Путін не змінив своєї позиції щодо війни в Україні. Переговори російського диктатора з американськими представниками та зустріч в Абу-Дабі лише засвідчили це. РФ наполягає на передачі неокупованих територій чотирьох українських областей та намагається вплинути на позицію США.

Про це пише Новини.LIVE посилаючись на Інститут вивчення війни.

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Яких поступок вимагає Путін від України

Фахівці ISW стверджують, що зустріч російського диктатора Путіна зі спецпосланниками США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером в Москві 12 листопада засвідчили незмінність позиції РФ щодо війни в Україні.

Очільник Кремля не погоджується на створення демілітаризованої зони в Україні після завершення бойових дій. Під час перемовин він наголосив, що лінією розмежування між РФ та Україною має бути російський державний кордон. Водночас Росія незаконно оголосила Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області частиною своєї території, хоча не встановила повного контролю над жодною з них.

"Заява Путіна від 12 листопада узгоджується з його промовою в Міністерстві закордонних справ Росії у червні 2024 року, в якій він закликав до виведення України з усієї території чотирьох незаконно анексованих регіонів, навіть з тих частин, які російські війська не окупували — і досі не окуповують. Кремлівські чиновники часто посилаються на промову Путіна 2024 року як на безперебійну позицію Росії щодо припинення війни", — зазначили аналітики.

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Росія хоче претендувати на території Сумщини та Харківщини

Фахівці ISW звернули увагу на територіальні претензії Москви за межами чотирьох областей, які РФ незаконно оголосила своїми. Йдеться про Сумщину та Харківщину, ці зони Кремль намагається представити як необхідну для своєї безпеки буферну зону.

"Володимир Мединський, помічник президента Росії та голова російської делегації в Абу-Дабі, 11 листопада заявив, що Росія не погодиться на жодний обмін територіями з Україною та продовжуватиме розширювати свою "зону безпеки" в Україні (мається на увазі територія на півночі Сумської та Харківської областей)", — йдеться в джерелі.

Путін та Мединський заявили, що "територія на яку ступить російський солдат належить Російській Федерації". Аналітики зазначили, що наразі не зрозуміло, на який обсяг областей хоче претендувати РФ.

Путін відкидає західні гарантії безпеки для України

Недопущення іноземних військових контингентів в Україну після завершення бойових дій є ще одною незмінною вимогою РФ.

Диктатор Росії вкотре повторив, що присутність іноземних військ на українській території є загрозою для російської безпеки. Ба більше, за його словами, їх розміщення призведе ескалації війни.

"Путін та інші російські чиновники відкидають західні гарантії безпеки для України з того часу, як очолювана Європою Коаліція бажаючих почала обговорювати таке розгортання іноземних військ у березні 2025 року", — зазначають фахівці.

Російські переговорники повертаються до ультиматумів щодо НАТО

Під час переговорів в Абу-Дабі РФ вкотре вимагала припинити розширення НАТО на схід, а також обмежити військову діяльність Альянсу в Україні, Східній Європі, на Кавказі та в Центральній Азії. Серед інших вимог — заборона на розміщення ракет середньої дальності в зоні досяжності російської території. Представники США Віткофф та Кушнер зазначили, ситуація змінилась за ці роки та закликали Москву підготувати нову мирну пропозицію, яка передбачатиме конкретні кроки з деескалації.

"Постійне наполягання російських перемовників на вимогах Путіна 2021 року прямо суперечить заявленій позиції Віткоффа та Кушнера та демонструє, що Кремль не зацікавлений у серйозних переговорах щодо припинення війни в Україні. Повідомляється, що російські перемовники також неправдиво стверджували, що Росія вторглася в Україну у 2022 році, оскільки колишній президент США Джо Байден не відповів на ультиматум Путіна від грудня 2021 року", — йдеться в джерелі.

Путін намагається переконати США у контролі РФ над Костянтинівкою

Російська сторона прагне переконати США у власних досягненнях на фронті. Путін заявив спецпосланникам Віткоффу та Кушнеру, що РФ повністю контролює Костянтинівку Донецької області. Окремо він запропонував провести гуманітарну операцію, як це відбулось в окупованих Олешках. Диктатор Росії стверджує, що "варто залучити представників міжнародних медіа, щоб ті оцінили, хто контролює територію".

"Однак ISW спостерігає докази існування щонайменше 41 української позиції в Костянтинівці та навколо неї з 1 вересня 2026 року, що підриває багатомісячний наратив Росії про повний контроль над містом. ISW оцінює, що Путін приймає вигадане уявлення російських військових про поле бою та, ймовірно, вважає, що російські війська діють далеко попереду реальної лінії зіткнення. Російські державні ЗМІ регулярно публікують карти, що показують масштаби цих перебільшених, нібито російських, досягнень", — напили в джерелі.

Аналітики зазначають, що російські війська вже евакуювали цивільних із підконтрольних їм районів міста, що може свідчити про військову мету ініціативи. Вони зазначили, що на відміну від окупованих Олешків, в Костянтинівці ведуть активні бойові дії, тож реалізувати дотримання режиму тиші буде надзвичайно складно.

Новини.LIVE інформували, що зустріч російської сторони з американськими представниками в Москві тривала 2,5 години. Стів Віткофф подякував російській делегації за роботу над завершенням війни та заявив, що спробує переконати Володимира Зеленського обрати один із запропонованих варіантів.

Ми писали, що попри заяви Кремля про успіхи на фронті, російська армія втрачає в Україні до 50 тисяч військових щомісяця. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що у жовтні 2026 року цей показник міг сягнути понад 50 тисяч, що майже дорівнює загальним втратам США за 14 років війни у В’єтнамі.