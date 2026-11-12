Російський диктатор Путін під час зустрічі зі спецпосланцями Трампа Віткоффом та Кушнером 12 листопада 2026 року. Фото: Reuters

У Кремлі завершилися переговори спецпосланців США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з російським диктатором Володимиром Путіним. Зустріч тривала приблизно 2,5 години, після чого американська делегація залишила територію Кремля. Далі представники США мають вирушити до Дубліна, де запланована їхня зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на росЗМІ у четвер, 12 листопада.

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Що відомо про переговори Віткоффа та Кушнера з Путіним

Сьогодні, 12 листопада, спецпосланці США Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до Кремля на переговори з російським диктатором Путіним. Після завершення зустрічі, яка тривала близько 2,5 годин, кортеж американської делегації залишив територію Кремля.

За інформацією російських ЗМІ, офіційних заяв сторін за підсумками переговорів наразі не було.

Під час зустрічі Стів Віткофф подякував членам російської делегації за роботу над пошуком шляхів завершення війни. Також американський спецпосланець заявив, що після переговорів спробує переконати Володимира Зеленського обрати один із запропонованих варіантів завершення війни.

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Що Путін заявив про введення європейських військ в Україну

Окремо під час зустрічі пролунала заява російського диктатора Путіна щодо можливого розміщення європейських військ на території України. Путін стверджує, що такий крок нібито становитиме загрозу безпеці Росії

"У разі введення європейських військ на територію України "війна відновиться", — сказав глава Кремля.

Відомо, що після зустрічі з Путіним Стів Віткофф і Джаред Кушнер мають вилетіти до Дубліна. Там увечері вони планують зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським, який прибув до міста для участі в саміті Європейської політичної спільноти.

Новини.LIVE інформували, що вранці 12 листопада спецпосланці США Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до Москви для переговорів із російською стороною. Їхній літак приземлився в аеропорту Внуково, де американську делегацію зустрів спецпредставник президента РФ Дмитрієв. Після короткого привітання вони вирушили кортежем у напрямку центральної частини російської столиці.

Новини.LIVE писали, що 12 листопада Володимир Зеленський анонсував зустріч зі спецпосланцями США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Президент України планує отримати від американських представників інформацію про їхні контакти з російською стороною.