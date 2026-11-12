Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

У четвер, 12 листопада, Президент України Володимир Зеленський у Дубліні анонсував переговори зі спецпредставниками США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером та розкритикував обмеження роботи Starshield на окупованих територіях. Також глава держави провів зустріч із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, під час якої обговорив оборонну співпрацю та допомогу українській енергетиці.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяви Зеленського під час саміту Європейської політичної спільноти.

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Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Зеленський анонсував переговори з Віткоффом і Кушнером

Зустріч президента України з американськими представниками запланована на вечір 12 листопада. Раніше прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін повідомив, що жодна третя сторона не долучиться до цієї розмови.

Український лідер очікує отримати інформацію про попередні дипломатичні контакти Вашингтона з Москвою.

Наразі Кушнер і Віткофф спілкуються з російським лідером Володимиром Путіним.

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Зеленський розкритикував підхід США до Росії

Президент назвав "трохи дивною" ідею американської сторони щодо обговорення нового європейського порядку безпеки з Росією. На його думку, створення такого механізму не є необхідним.

"Тому що протягом 30 років після розпаду Радянського Союзу Європа добре ставилася до Росії, і Європа намагалася якомога більше торгувати, якомога більше співпрацювати", — зазначив Зеленський.

Глава держави нагадав про багаторічну співпрацю європейських країн із Москвою, поставивши під сумнів доцільність нового формату безпекових відносин.

Зеленський заявив про обмеження Starshield

За словами президента, на тимчасово окупованих територіях відновили обмеження швидкості руху для Starshield на рівні 161 км/год. Це ускладнює роботу українських дронів-перехоплювачів проти російських реактивних "Шахедів".

Раніше такі обмеження стосувалися лише території Росії. Українська сторона з'ясовує причини змін з американськими партнерами.

"Хтось в Америці приймає рішення, які фактично ставляться до української території так, ніби вона не є українською. Це показує нам, куди рухаються події", — заявив Зеленський.

Зеленський обговорив допомогу з Азербайджаном

На полях саміту президент зустрівся з лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим. Сторони обговорили оборонну співпрацю, зокрема Drone Deal, за яким уже укладено контракти та планується розширення замовлень.

Окрему увагу приділили наслідкам російських ударів по енергетичній і транспортній інфраструктурі. Зеленський подякував Азербайджану за надану допомогу та висловив сподівання на подальшу підтримку критичної інфраструктури й логістики перед зимою.

Повідомлення Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Також глави держав обговорили діяльність азербайджанських компаній, які продовжують працювати в Україні попри російські атаки.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що Зеленський під час візиту до Ірландії оцінив перспективи завершення війни до кінця 2026 року. Президент висловив сподівання на результати переговорів американських представників із Путіним.

Також Новини.LIVE писав, що Зеленський закликав європейських партнерів посилити санкції проти Росії. Президент наголосив на необхідності перекрити постачання обладнання та компонентів для виробництва зброї. На його думку, такі обмеження можуть змусити Москву зробити реальні кроки до миру.