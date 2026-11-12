Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський 11 листопада під час візиту до Дубліна провів переговори з прем’єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном і дав спільну пресконференцію. Глава держави прокоментував перспективи домовленостей щодо завершення війни до кінця року, майбутню зустріч з американськими перемовниками та позицію ірландського уряду щодо повернення українців мобілізаційного віку.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець із Дубліна.

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Зеленський оцінив перспективи мирних домовленостей

Під час пресконференції журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець запитала президента, на які саме домовленості можна розраховувати до кінця 2026 року. Напередодні представник української переговорної групи Давид Арахамія позитивно оцінив зміст перемовин в Абу-Дабі та висловив сподівання на певний результат до кінця року.

У відповідь Зеленський пов’язав перспективи мирного процесу зі змінами політичного ландшафту в Європі та США.

"Сьогодні є дійсно ця можливість, це вікно можливостей, коли всі ті учасники, які займаються зараз переговорним процесом, які хочуть дійсно отримати результат ще до 27-го року. Американці полетіли з конкретикою до Путіна. Мені б дуже хотілося, щоб вони повернулися з конкретикою в Дублін. Я не дуже в це вірю, дайте мені бути скептиком, але все одно надія є", — заявив президент.

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Зустріч із Кушнером та Віткоффом у Дубліні

Американські перемовники Джаред Кушнер і Стів Віткофф після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві мають прибути до Дубліна. Там вони планують провести розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами журналістки Новини.LIVE, точні час і місце зустрічі ще не відомі. Очікується, що сторони обговорять подальший перебіг мирного процесу та результати переговорів у Москві.

Що Зеленський та прем'єр Ірландії сказали про повернення чоловіків

Ще однією темою пресконференції стало можливе повернення українських чоловіків мобілізаційного віку з-за кордону.

Глава ірландського уряду зазначив, що країна не планує переслідувати українців або домагатися їхнього примусового повернення. Зеленський зі свого боку заявив, що хоче, аби чоловіки, які підлягають військовій службі, повернулися в Україну.

З ким Зеленський зустрінеться на саміті ЄПС

12 листопада президент України продовжить роботу в межах саміту Європейської політичної спільноти в Дубліні. За програмою заходу, яку передає "Інтерфакс-Україна", заплановані зустрічі Зеленського з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, президентом Європейської Ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Також глава держави має зустрітися з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та прем'єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем. Крім того, Зеленський візьме участь у пленарному засіданні саміту та круглому столі "Безпека і захист Демократичної Європи".

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін висловив підтримку Україні на тлі російських атак. Він відзначив стійкість українців, які продовжують протистояти агресії, та запевнив у подальшій допомозі з боку Європи.

Також Новини.LIVE писали, що президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Литви Гітанасом Науседою. Сторони обговорили переговорний процес, допомогу українській енергетиці та логістичну підтримку. За підсумками розмови Литва погодилася передати Україні частину необхідного енергетичного обладнання.