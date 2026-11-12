Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

11 ноября президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Дублин провел переговоры с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином и дал совместную пресс-конференцию. Глава государства прокомментировал перспективы достижения договоренностей о прекращении войны до конца года, предстоящую встречу с американскими переговорщиками, а также позицию ирландского правительства по вопросу возвращения украинцев мобилизационного возраста.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец из Дублина.

Реклама

Зеленский оценил перспективы мирных договоренностей

Во время пресс-конференции журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец спросила президента, на какие именно договоренности можно рассчитывать до конца 2026 года. Накануне представитель украинской переговорной группы Давид Арахамия положительно оценил ход переговоров в Абу-Даби и выразил надежду на определенный результат до конца года.

В ответ Зеленский связал перспективы мирного процесса с изменениями политического ландшафта в Европе и США.

"Сегодня действительно есть такая возможность, это окно возможностей, когда все те участники, которые сейчас занимаются переговорным процессом, действительно хотят добиться результата ещё до 2027 года. Американцы отправились с конкретными предложениями к Путину. Мне бы очень хотелось, чтобы они вернулись с конкретными предложениями в Дублин. Я не очень в это верю, позвольте мне быть скептиком, но надежда все же есть", — заявил президент.

Читайте также:

Встреча с Кушнером и Виткоффом в Дублине

Американские переговорщики Джаред Кушнер и Стив Виткофф после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве должны прибыть в Дублин. Там они планируют провести беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам журналистки Новини.LIVE, точное время и место встречи пока не известны. Ожидается, что стороны обсудят дальнейший ход мирного процесса и результаты переговоров в Москве.

Что Зеленский и премьер Ирландии сказали о возвращении мужчин

Еще одной темой пресс-конференции стало возможное возвращение украинских мужчин призывного возраста из-за рубежа.

Глава ирландского правительства отметил, что страна не планирует преследовать украинцев или добиваться их принудительного возвращения. Зеленский, со своей стороны, заявил, что хочет, чтобы мужчины, подлежащие военной службе, вернулись в Украину.

С кем Зеленский встретится на саммите ЕПС

12 ноября президент Украины продолжит работу в рамках саммита Европейского политического сообщества в Дублине. Согласно программе мероприятия, которую передает « "Интерфакс-Украина", запланированы встречи Зеленского с премьер-министром Польши Дональдом Туском, президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Также глава государства должен встретиться с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. Кроме того, Зеленский примет участие в пленарном заседании саммита и круглом столе «Безопасность и защита Демократической Европы».

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что премьер-министр Ирландии Михол Мартин выразил поддержку Украине на фоне российских атак. Он отметил стойкость украинцев, которые продолжают противостоять агрессии, и заверил в дальнейшей помощи со стороны Европы.

Также Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Стороны обсудили переговорный процесс, помощь украинской энергетике и логистическую поддержку. По итогам беседы Литва согласилась передать Украине часть необходимого энергетического оборудования.