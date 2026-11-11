Премьер-министр Ирландии Михал Мартин. Фото: кадр из видео Новини.LIVE

Премьер-министр Ирландии Михал Мартин выразил поддержку Украине на фоне российских атак. Он подчеркнул стойкость украинцев, которые продолжают противостоять войне, несмотря на пережитые испытания. Также глава ирландского правительства заверил в дальнейшей поддержке Украины со стороны Европы.

Об этом Михал Мартин заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 11 ноября, сообщает с места событий журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Премьер Ирландии об атаках России на Украину

Премьер-министр Ирландии Михал Мартин назвал российские атаки на Украину "варварскими и дикими".

Во время выступления он рассказал , что лично видел последствия российских ударов, когда посещал Киев в июле этого года. Премьер Ирландии отдал дань уважения мужеству украинских мужчин и женщин, которые продолжают держаться, несмотря на войну, и подчеркнул важность европейской поддержки.

Глава ирландского правительства подчеркнул, что украинцы демонстрируют несокрушимость, несмотря на усталость и все испытания, которые им пришлось пережить.

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"Они могут устать от войны, но остаются непоколебимыми и несокрушимыми, несмотря на то, что им пришлось пережить", — сказал Михал Мартин.

Дружба между Украиной и Ирландией укрепилась

Отдельно Михал Мартин упомянул об отношениях между двумя странами и поблагодарил Владимира Зеленского за визит в Ирландию, который стал третьим за год. По его словам, связи между государствами укрепились благодаря тысячам украинцев, которые сделали Ирландию своим временным домом.

Также премьер Ирландии высказал свою позицию относительно будущих мирных переговоров. Он подчеркнул, что они должны предусматривать признание территориальной целостности Украины, а сама страна должна находиться в сердце Европы.

Кроме того, Михал Мартин сообщил о сотрудничестве Ирландии с партнерами с целью обеспечения Украины необходимыми средствами на 2027 год. Он добавил, что приложит все усилия для продвижения Киева на пути к вступлению в Европейский Союз.

Новини.LIVE сообщали, что 11 ноября 2026 года президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Дублин для участия в IX саммите Европейского политического сообщества. В ходе визита он планирует провести переговоры примерно с 20 лидерами, а также встретиться с американскими спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Отдельно Зеленский уже встретился с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины и её вступление в ЕС.

Новини.LIVE ранее писали, что 12 ноября 2026 года в Дублине состоится IX саммит Европейского политического сообщества, а на следующий день — неформальная встреча лидеров ЕС. Владимир Зеленский примет участие в обоих мероприятиях, на которых будут обсуждаться дальнейшая помощь Украине, финансирование на 2027 год и гарантии безопасности. Всего на саммит Европейского политического сообщества пригласили 48 глав государств и правительств, в том числе представителей Украины, Молдовы и Канады.