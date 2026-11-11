Прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін. Фото: кадр з відео Новини.LIVE

Прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін висловив підтримку Україні на тлі російських атак. Він наголосив на стійкості українців, які продовжують протистояти війні, попри пережиті випробування. Також глава ірландського уряду запевнив у подальшій підтримці України з боку Європи.

Про це Міхал Мартін заявив під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським 11 листопада, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Прем’єр Ірландії про атаки Росії на Україну

Прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін назвав російські атаки на Україну "варварськими та дикими".

Під час виступу він розповів, що особисто бачив наслідки російських ударів, коли відвідував Київ у липні цього року. Прем'єр Ірландії віддав шану мужності українських чоловіків і жінок, які продовжують триматися попри війну, та наголосив на важливості європейської підтримки.

Глава ірландського уряду підкреслив, що українці демонструють незламність, попри втому та всі випробування, які їм довелося пережити.

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"Вони можуть втомитися від війни, але залишаються стояти непохитно і незламно, попри те, що їм довелося пережити", — сказав Міхал Мартін.

Дружба між Україною та Ірландією зміцнилася

Окремо Міхал Мартін згадав про відносини між двома країнами та подякував Володимиру Зеленському за візит до Ірландії, який став третім протягом року. За його словами, зв’язки між державами стали міцнішими завдяки тисячам українців, які зробили Ірландію своєю тимчасовою домівкою.

Також прем’єр Ірландії висловив позицію щодо майбутніх мирних переговорів. Він наголосив, що вони мають передбачати визнання територіальної цілісності України, а сама країна повинна бути в серці Європи.

Крім того, Міхал Мартін повідомив про співпрацю Ірландії з партнерами задля забезпечення України необхідними коштами на 2027 рік. Він додав, що докладе всіх зусиль для просування Києва на шляху до вступу в Європейський Союз.

Новини.LIVE інформували, що 11 листопада 2026 року Президент України Володимир Зеленський прибув до Дубліна для участі в IX саміті Європейської політичної спільноти. Під час візиту він планує провести переговори приблизно з 20 лідерами, а також зустрітися з американськими спецпосланцями Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Окремо Зеленський уже зустрівся з прем’єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном, щоб обговорити подальшу підтримку України та її вступ до ЄС.

Новини.LIVE раніше писали, що 12 листопада 2026 року в Дубліні відбудеться IX саміт Європейської політичної спільноти, а наступного дня — неформальна зустріч лідерів ЄС. Володимир Зеленський долучиться до обох заходів, на яких обговорюватимуть подальшу допомогу Україні, фінансування на 2027 рік і гарантії безпеки. Загалом на саміт Європейської політичної спільноти запросили 48 глав держав і урядів, зокрема представників України, Молдови та Канади.