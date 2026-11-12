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Главная Новости дня Зеленский обсудит с Виткоффом и Кушнером переговоры с Путиным

Зеленский обсудит с Виткоффом и Кушнером переговоры с Путиным

Ua ru
12 ноября 2026 14:33
Зеленский в Дублине обсудит с Виткоффом и Кушнером переговоры с Россией Reuters
Владимир Зеленский

В четверг, 12 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский в Дублине анонсировал переговоры со спецпредставителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером и раскритиковал ограничения работы Starshield на оккупированных территориях. Также глава государства провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которой обсудил оборонное сотрудничество и помощь украинской энергетике.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявления Зеленского во время саммита Европейского политического сообщества.

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Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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