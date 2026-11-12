Зеленский обсудит с Виткоффом и Кушнером переговоры с Путиным
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12 ноября 2026 14:33
Reuters
Владимир Зеленский
В четверг, 12 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский в Дублине анонсировал переговоры со спецпредставителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером и раскритиковал ограничения работы Starshield на оккупированных территориях. Также глава государства провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которой обсудил оборонное сотрудничество и помощь украинской энергетике.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявления Зеленского во время саммита Европейского политического сообщества.
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